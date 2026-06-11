USKOK-ova akcija: Gradonačelniku vraćeni zaplijenjeni mobiteli

Index navodi da imaju najnoviji razvoj događaja oko Viktora Šimunića, gradonačelnika Oroslavja kojemu je USKOK jučer upao u dom i ured nakon što je nedavno razotkrio korupciju u sportskim savezima.

Naime, kako doznaje Index, Šimuniću su jutros vraćeni mobiteli koji su mu jučer zaplijenjeni.

Šimuniću su predane dvije koverte i dva zapisnika o vraćanju privremeno oduzetih predmeta.

Upad USKOK-a u dom čovjeka koji je razotkrio korupciju u sporskim savezima

Slučaj je izazvao veliku pozornost jer je Šimunić posljednjih mjeseci javno upozoravao na korupciju u sportskim savezima, što je dovelo i do upada USKOK-a u te iste saveze, a sada se i sam našao pod povećalom istražitelja.

Policija je jučer ujutro, po nalogu USKOK-a, došla pretražiti dom i ured gradonačelnika Oroslavja. Šimunić nije uhićen. Prema informacijama USKOK-a, pretraga je naložena i kod šefice lokalne turističke zajednice, a neslužbeno je izdan i nalog za pretragu kod pročelnice Suzane Ceboci Čiček.

Šimunić otkad mu je policija jučer oko 6 ujutro upala u obiteljsku kuću tvrdi da je zapravo riječ o akciji motiviranoj njegovim nedavnim otkrićima o sportskim savezima, što iz DORH-a opovrgavaju.