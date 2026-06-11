Svjetska senzacija dolazi u Split! Održat će intiman koncert pod otvorenim nebom, evo detalja

Britansko-portugalska glazbenice Nessi Gomes, jedno od najistaknutijih imena suvremene world music i takozvane medicine music scene, u sklopu svoje aktualne svjetske turneje premjerno dolazi u Hrvatsku.

Koncert će se održati 23.srpnja 2026.godine u jedinstvenom ambijentu Antoničinog mlina u Žrnovnici, nedaleko od Splita.

Rođena na malenom britanskom otoku Guernsey u obitelji portugalskih korjena, Nessi u svom autorskom izričaju spaja sjetu i dramatičnost portugalskog fada, britanski folk te suptilne,mistične istočnjačke tonove.

Njezin debitantski album Diamonds&Demons privukao je veliku pozornost javnosti i čvrsto je pozicionirao na globalnoj world music sceni, a njezini koncerti diljem svijeta opisuju se kao duboko emotivna, introspektivna iskustva.

Ovaj koncert predstavlja rijetku priliku za domaće ljubitelje ambijentalne i alternativne folk glazbe da uživo dožive umjetnicu koja redovito puni dvorane i alternativne festivale diljem Evrope i svijeta.

Organizatori ističu kako je lokacija koncerta pažljivo birana kako bi odgovarala njezinoj specifičnoj estetici te je broj ulaznica za intiman koncert Nessi Gomes strogo ograničen.

Ulaznice su u prodaji, a mogu se osigurati putem sustava Entrio.hr: https://www.entrio.hr/event/ nessi-gomes-live-in-split-koncert-2372026-antonicin-mlin-31948

Datum: 23. srpnja 2026.

Lokacija: Antoničin mlin, Ul.kralja Petra Krešimira IV 20, Žrnovnica Početak koncerta: 20:00 sati