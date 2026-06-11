Kreće rekordno Svjetsko prvenstvo, a Hrvatska opet prijeti: Mogu li Vatreni do novog čuda?

Tri države domaćina, 16 gradova, 12 grupa u kojima se natječe rekordnih 48 država i ukupno 104 utakmice - to su zasad poznate brojke nadolazećega Svjetskoga nogometnog prvenstva. Dok ne saznamo broj postignutih golova, prosječan broj pretrčanih kilometara po utakmici, broj dosuđenih prekršaja te dodijeljenih žutih i crvenih kartona, ali i ono najvažnije - tko će podignuti pehar u finalnoj utakmici, statistika ne bi bila statistika da ne zaviri u statističke baze podataka, istraži tablice i grafikone i time napravi statistički uvod u vrlo vjerojatno najgledaniji sportski i globalni događaj godine, piše Državni zavod za statistiku. Stoga krenimo redom!

Što znamo o domaćinima?

SAD, Kanada i Meksiko udružile su snage i od 11. lipnja do 19. srpnja domaćini su Svjetskoga nogometnog prvenstva. Svirat će mariachi, nazdravljat će se pivom i tekilom, na stadionima i navijačkim zonama jesti američki fast - food, a zasigurno kupiti i pokoji javorov sirup kao suvenir iz Kanade. Hoće li ostati vremena i novaca za dodatan shopping, svatko će odlučiti za sebe. S obzirom na to da proizvode iz zemalja domaćina redovito uvozimo u našu zemlju, spomenimo i podatke o robnoj razmjeni za 2025.

Kad smo još davne 2018. saznali tko će biti domaćini ovogodišnjeg mundijala, mnogi su počeli kovati planove kako otputovati na neku od utakmica na kojima igra hrvatska reprezentacija. Kako se približavao termin i osigurao plasman na svjetskom prvenstvu, planovi su postajali sve konkretniji.

Iako u ovom trenutku ne znamo koliko će hrvatskih navijača u lipnju i srpnju zaista otputovati u Sjevernu Ameriku, provjerili smo koliko su Hrvati putovali u SAD, Kanadu i Meksiko u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u posljednjih deset godina.

Sigurni smo da će i ove godine naše destinacije brojiti noćenja turista iz SAD-a, Kanade i Meksika.

Zanimali su nas i podaci o migraciji stanovništva.

Što znamo o protivnicima?

Dok prvenstvo započinje 11. lipnja, naša reprezentacija natjecanje otvara tek 17. lipnja utakmicom protiv Engleske. Mnogi će reći: „naši stari rivali koje vrlo dobro poznajemo“, reprezentacija je to koja već godinama čeka trofej i „povratak nogometa kući“. Iako Engleska u nogometnom svijetu nastupa zasebno, odvojena od ostalih sastavnica Ujedinjene Kraljevine, za potrebe ovog prikaza provjerili smo vrijednost robne razmjene s Ujedinjenom Kraljevinom te saznali da izvoz uvelike premašuje uvoz. Naime, u 2025. iz Ujedinjene Kraljevine uvezli smo robe u vrijednosti od 137,7 milijuna eura, a istodobno smo izvezli robe u vrijednosti od 274,3 milijuna eura.

Igračima i nogometnim stručnjacima ostavljamo da pročitaju igru engleske reprezentacije, a mi smo se za potrebe ovog teksta pozabavili tradicionalnim navikama Engleza. Budući da ispijanje čaja i konzumaciju fish&chipsa spominje svaki vodič, provjerili smo koliko se tih proizvoda proizvodi u Hrvatskoj: u 2024. proizveli smo 55 tona čaja, 30 574 tone prerađene ribe i 133 862 tone krumpira, nadamo se sasvim dovoljno za proslavu naše pobjede!

Iduća je na redu momčad Paname. Ta srednjoamerička zemlja, mnogima najpoznatija po Panamskom kanalu, slovi i kao veliki proizvođač kvalitetne kave - Hrvatima vjerojatno omiljenog napitka, pa spomenimo i to da smo u 2025. uvezli ukupno 19 981 tonu kave. Hoćemo li nakon utakmice 24. lipnja mirno ispijati kavicu i pretresati nogometne bravure naših reprezentativaca ili računati kako možemo proći skupinu?

Prolazimo li u iduću fazu natjecanja zasigurno ćemo znati nakon ogleda s posljednjim protivnikom u grupnoj fazi gdje nas čeka reprezentacija Gane. Ta afrička država s izlazom na Atlantski ocean među vodećim je svjetskim proizvođačima kakaa, još jedne namirnice koju Hrvati itekako vole i koje smo u 2024. proizveli 678 tona.

Što znamo o nama?

Ono u što smo sigurni je da će naši nogometaši na teren istrčati iznimno motivirani i u najboljem sastavu. Bilo da su u glavnoj ulozi u početnih 11 ili na klupi spremni da u bilo kojem trenutku preuzmu povjereni im zadatak, nimalo ne sumnjamo u to da će dati sve od sebe. Isti takav srčani pristup očekuje se i od navijača. Kao i u prijašnjim izdanjima, utakmice hrvatske reprezentacije vrijeme su za zajedništvo, pozitivno raspoloženje i glasnu podršku koje zasigurno neće nedostajati na brojnim terasama ugostiteljskih objekata[1] kojih, prema podacima statističkog registra za 2026., ima više od 11,5 tisuća. Pritom čaše zasigurno neće ostati prazne - u 2024. proizveli smo 3 227 545 hektolitara piva, 3 825 001 hektolitar bezalkoholnih osvježavajućih pića i 3 060 811 hektolitara mineralne vode.

Nadamo se da nakon grupne faze slijedi još puno utakmica na kojima će nastupati hrvatska reprezentacija. Ono o čemu svi sanjaju je utakmica finala zakazana za 19. srpnja, podizanje pehara i pjevanje Lijepe naše kao završni kadar na prvenstvu. Svi oni koji posljednjih 35 godina prate našu nogometnu reprezentaciju znaju da taj scenarij nije nimalo nemoguć.

Pa kako završiti ovaj tekst nego s još malo statistike. Hrvatska je od proglašenja svoje samostalnosti igrala na šest od ukupno osam svjetskih prvenstava, a pritom je osvojila dvije bronce i jedno srebro. I najveći skeptici kladili bi se na naš odličan plasman. Mi ulažemo sve u pobjedu, a vi?