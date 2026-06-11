U Državnom arhivu predstavljena knjiga "195 godina splitskog urbanizma"

U povodu Međunarodnog tjedna arhiva, u Državnom arhivu u Splitu predstavljena je knjiga "195 godina splitskog urbanizma" autora Dražena Pejkovića.

Predstavljanje je održano u dvorani Državnog arhiva u Splitu, a događaj je okupio brojne stručnjake, urbaniste, arhitekte, zaljubljenike u povijest grada te građane zainteresirane za razvoj Splita kroz gotovo dva stoljeća urbanističkog planiranja.

O knjizi govorili autor, izdavač i Darovan Tušek

O knjizi su govorili ravnatelj Državnog arhiva u Splitu, ujedno predstavnik izdavača, autor Dražen Pejković te Darovan Tušek, prošlogodišnji dobitnik Nagrade Grada Splita za životno djelo.

Tušek je tom prilikom istaknuo važnost sustavnog proučavanja urbanističke povijesti grada, naglasivši kako ovakva izdanja imaju posebnu vrijednost za razumijevanje procesa koji su oblikovali Split kakav danas poznajemo.

Okupljenima se obratila i zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić, koja je istaknula kako knjiga "195 godina splitskog urbanizma" predstavlja vrijedan doprinos dokumentiranju i razumijevanju razvoja grada.

Dorčić je zahvalila autoru i Državnom arhivu u Splitu na predanom radu u očuvanju, obradi i predstavljanju gradske baštine, naglasivši važnost arhivske građe u očuvanju identiteta Splita za buduće generacije.

Predstavljanje knjige održano je u sklopu obilježavanja Međunarodnog tjedna arhiva, koji se svake godine obilježava s ciljem promicanja važnosti arhivske baštine i njezina očuvanja. Knjiga Dražena Pejkovića donosi pregled dugog i slojevitog procesa urbanističkog razvoja Splita te predstavlja značajan doprinos razumijevanju prostora, planiranja i promjena koje su tijekom gotovo 195 godina obilježile grad.