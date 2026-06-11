Na suđenju roditeljima Koste K. otkriven sadržaj privatnih poruka: "Je*i se, sine"

Sudski postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja dječaka koji je počinio masakr u beogradskoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", ušao je u završnu fazu, a objava prvostupanjske presude zakazana je za 18. lipnja. Tužiteljstvo traži maksimalne kazne, smatrajući da roditelji snose kaznenu i moralnu odgovornost zbog zanemarivanja djeteta i omogućavanja pristupa oružju, piše Blic.

Šokantne poruke i noć uoči zločina

Tijekom iznošenja završnih riječi tužiteljstva, oštećenih obitelji i obrane na vidjelo su izašli dosad nepoznati i potresni detalji o obitelji dječaka ubojice. Javnost u sudnici ostala je šokirana kada su pročitane poruke s mobitela dječaka i njegove majke Miljane.

Uznemirujuća prepiska započela je još 2020. godine, kada je dječak majci napisao: "Mrzim te". Ona mu je odgovorila: "U školi sam, nemoj da me se sramiš, ja sam ti majka, treba da se ponosiš". Samo nekoliko dana kasnije poslala mu je poruku: "Je*i se, sine".

Na moguće ranije ispade nasilja upućuje i poruka kojom se Miljana obratila sinu: "Što to radite? Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri?", prenosi Index.

Odvjetnici su također otkrili da je dječak noć uoči masakra, dok je u sobi s njim bila i njegova mlađa sestra, na internetu gledao eksplicitne sadržaje koji uključuju ljude i životinje. Naglasili su kako roditelji nisu imali nikakvu kontrolu nad time što im sin radi, niti su pokazali želju da ga nadziru.

"Ona je ponijela keks, on metke"

Završne riječi obitelji ubijenih izazvale su tugu u sudnici. Dragana Anđelković, majka ubijene Mare, kroz suze se prisjetila kako je kćer posljednji put vidjela u mrtvačnici. "Nije to zaslužila. Imala je šest prostrijelnih rana, od kojih je jedna bila u srce. Nije imala šanse", rekla je, dodavši da se dječak ubojica prilikom pucnjave "nije ni trgnuo".

Nina Kobiljski, majka ubijene Eme, ispričala je kako su na sprovodu kćeri trakom za kosu sakrili ranu od metka na glavi, a omiljenom haljinom ranu na prsima. "Ova presuda nije borba da se vrati prošlost, već da se spasi budućnost", poručila je, prenosi Index.

Pravni zastupnik obitelji Martinović pročitao je pismo starije sestre ubijene Katarine, upućeno optuženima: "Ona je ponijela keks, on metke. Moju sestru ste mi oduzeli. Ne zavaravajte se, krivi ste".

Majka ubijenog Andrije, Suzana Čikić Stanković, rekla je da roditelji dječaka ubojice ne razlikuju brigu o djetetu od obrazovanja te je otkrila da joj je Miljana Kecmanović tijekom suđenja u sudnici dobacila: "Sram te bilo".

Ninela Radičević, majka Ane Božović, izjavila je kako osjeća da njezinu kćer nije ubio dječak, već Vladimir i Miljana Kecmanović svojim odgojem. Sestra ubijenog zaštitara Dragana Vlahovića, Radica, prisjetila se brata kao čovjeka koji je volio djecu, istaknuvši da joj snagu daju majke stradalih koje se drže dostojanstveno, bez ijedne ružne riječi upućene optuženima.

Odvjetnici o odgovornosti oca

Odvjetnici oštećenih obitelji bili su izričiti u svojim izlaganjima. Goran Petronijević naglasio je da se dijete ne rađa kao zločinac i da bi sve možda bilo drugačije da je otac dječaka ubojice sina vodio na liturgiju umjesto u streljanu.

Njegov kolega Marko Janković istaknuo je potpuno odsustvo odgovornosti oca: "Sramota je da glava obitelji ne krivi samog sebe". Janković je dodao da će, ako Vladimir Kecmanović dobije maksimalnu kaznu koju tužiteljstvo traži, to značiti samo godinu i dva mjeseca zatvora po svakoj žrtvi.