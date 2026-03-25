Dječak koji je počinio masakr u Beogradu ponovno svjedočio, vraćen u kliniku

Dječak Kosta K. (15), koji je počinio masakr u beogradskoj Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”, ponovno je napustio psihijatrijsku ustanovu kako bi svjedočio u kaznenom postupku protiv svojih roditelja, Miljane i Vladimira Kecmanovića.

Nakon višesatnog davanja iskaza, vraćen je u kliniku u kojoj je smješten. Prema izvješćima, u ustanovu je stigao desetak minuta nakon završetka svjedočenja, dok su policajci osiguravali njegov dolazak.

Svjedočio unatoč pravu da to odbije

Na početku ročišta, kojem je prisustvovao uz pratnju djelatnika Centra za socijalnu skrb, izjavio je da ostaje pri ranijem iskazu. Sud ga je upozorio da ima pravo odbiti svjedočiti, no odlučio je ipak iznijeti svoj iskaz.

Saslušanje je započelo u jutarnjim satima, a ročište je bilo zatvoreno za javnost. Tijekom postupka napravljena je i kratka pauza.

Prema navodima medija, dječak je tijekom svjedočenja izjavio da je imao velik broj izostanaka iz škole, navodeći kako je dio vremena izostajao zbog bolesti, a dio jer mu je bilo teško pohađati nastavu.

Nastavak suđenja zakazan za svibanj

Nakon ročišta, odvjetnici su potvrdili kako će se postupak nastaviti 11. svibnja, kada će se izvoditi pisani dokazi te pregledavati fotografije i snimke.

Punomoćnici oštećenih istaknuli su kako se postupak približava završnici, dok su pojedini sudionici ročište opisali kao iznimno zahtjevno na emocionalnoj i psihološkoj razini.

Ponovljeni postupak protiv roditelja

Suđenje roditeljima dječaka vodi se ponovno nakon što je drugostupanjski sud ukinuo raniju presudu i naložio novi postupak.

Prema ranijoj presudi, otac Vladimir Kecmanović bio je osuđen na 14 i pol godina zatvora, dok je majka Miljana Kecmanović dobila kaznu od tri godine zatvora.

Postupak se vodi protiv roditelja jer dječak u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina te prema zakonu nije kazneno odgovoran.

Ovo je treći put da dječak daje iskaz u ovom predmetu. Prvi put svjedočio je putem videoveze 2023. godine, a potom i uživo tijekom 2024. godine. Podsjetimo, u svibnju 2023. godine u školi “Vladislav Ribnikar” ubijeno je devetero učenika i školski zaštitar.