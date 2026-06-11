Poruka dočekala vozača kod Pravnog fakulteta: "Blokirao je izlaz s parkinga"

Vozača plavog Forda na parkiralištu kod Pravnog fakulteta u Splitu, u blizini Mažuranićeva šetališta, dočekala je poruka nakon što je, prema riječima čitatelja, blokirao izlaz s parkinga.

Naime, automobil je bio parkiran tako da je drugim vozačima otežao, odnosno onemogućio izlazak s parkirališta. Situacija je, očekivano, izazvala nervozu među onima koji su se zatekli na parkingu, a jedan od njih odlučio je vozaču ostaviti poruku.

Fotografije s mjesta događaja pokazuju plavi Ford parkiran na problematičnoj poziciji, dok su se ostali vozači morali snalaziti kako bi izašli s parkirališta.

Pogledajte što smo snimili: