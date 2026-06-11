Vozač (28) na 'cesti smrti' nadomak Splita izazvao sudar pa pobjegao! Odveden je u zatvor Bilice

Općinski prekršajni sud u Splitu odredio je zadržavanje 28-godišnjem vozaču koji je jučer, 10. lipnja 2026.godine u žurnom postupku odveden na sud zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 28-godišnjak 10. lipnja 2026.godine oko 00,30 sati na cesti D1 u mjestu Prisoje, općina Dicmo izazvao prometnu nesreću s ozlijeđenim osobama tako da je upravljajući osobnim vozilom vršio radnju pretjecanja teretnog vozila s priključnim vozilom na dijelu kolnika gdje je to zabranjeno i došlo do sudara s vozilom koje munje dolazilo ususret. Nakon sudara vozač je izgubio nadzor nad vozilom, udario je u teretno vozilo i vozilom izašao izvan kolnika i napustio mjesto prometne nesreće, bez da je ozlijeđenima pružio liječničku pomoć i nije o prometnoj nesreći obavijestio policiju. U prometnoj nesreći dvije osobe su lakše ozlijeđene. Nakon prometne nesreće vrijeđao je i psovao policijske službenike čime je narušio javni red i mir.

Uhićen je i doveden u Policijsku postaju Sinj te je u žurnom postupku odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem teških prometnih prekršaja i ugrožavanja sigurnosti ostalih sudionika u prometu, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

Muškarac je do sada pravomoćno kažnjen zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor. Sud je u odluci naveo da razmatrajući težinu počinjenog prekršaja i dosadašnju kažnjavanost, postoji opravdana bojazan da će okrivljenik nastaviti s protupravnim ponašanjem i ponoviti prekršaje jer manifestira upornost u protupravnom ponašanju.

Također, sud je uzeo u obzir i činjenicu koju je policija navela u optužnom prijedlogu, a to je da je okrivljeni prekršaje počinio na D1 dionici 17 Prisoje-Dicmo gdje je na području Policijske postaje Sinj evidentirano najveći broj prometnih nesreća s najtežim posljedicama.

Nakon odluke suda predan je u zatvor.