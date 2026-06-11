Od uspomene do odgovornosti: Započinje nagradni natječaj „Budi oko šume”

Kao dio aktivnosti ovogodišnje protupožarne kampanje „Ma neće biti ništa – Nemar je prva iskra”, Hrvatske šume pokreću prvi ovogodišnji izazov u sklopu nagradnog natječaja „Budi oko šume”, na svojim društvenim mrežama. Čak 90 posto šumskih požara moglo bi se izbjeći kada bi ljudi više brinuli o svom ponašanju u prirodi, a novi nagradni natječaj još je jedan način poticanja građana i turista na odgovorniji i empatičniji odnos prema šumama i prirodi.

„Budi oko šume: Volim i čuvam”

Prvi od četiri izazova započinje 11. lipnja i poziva sudionike da podijele mjesto u prirodi ili šumi koje im je posebno drago ili ih veže uz određenu uspomenu. Zadatak je fotografirati odabranu lokaciju te uz fotografiju dovršiti rečenicu: „Čuvam ovo mjesto jer ____________.

Cilj izazova je razvijanje osobne i emotivne povezanosti s prirodom. Kada određeno mjesto doživljavamo kao važno, ljepše ili posebno, veća je vjerojatnost da ćemo se prema njemu odnositi pažljivo i odgovorno. Upravo zato ovaj izazov poziva građane da zastanu, prisjete se dragih trenutaka provedenih u šumi i podijele razloge zbog kojih žele sačuvati ta mjesta za budućnost.

Nagradni natječaj „Budi oko šume” provodi se na društvenim mrežama Facebook i Instagram od 11. lipnja do 9. srpnja 2026. godine. Tijekom sljedećih tjedna sudionike očekuju ukupno četiri izazova, pri čemu će novi izazov biti objavljen svakog četvrtka. Za sudjelovanje u finalnom odabiru potrebno je sudjelovati u svim izazovima. Najsretniji sudionici osvojit će vrijedne nagrade, uključujući poklon pakete Hrvatskih šuma te ručkove za dvoje u lovačkim domovima diljem Hrvatske: LD Muljava – Vojnić, LD Jankovac – Papuk, LD Lovački – Delnice, LD Kunjevci – Vinkovci.

Ovogodišnja protupožarna kampanja „Ma neće biti ništa – Nemar je prva iskra” naglasak stavlja na svakodnevnu frazu koja često prethodi nepromišljenim postupcima. Rečenica „Ma neće biti ništa...” često se izgovara u trenucima kada se baci opušak, ostavi boca ili ne ugasi plamen do kraja, a upravo ti postupci jedni su od najvećih uzročnika požara.

Sezona visokog rizika od požara službeno je započela 1. lipnja, a građani se pozivaju da svaki opušak ponesu sa sobom, staklo i otpad odlože u za to predviđena mjesta te uvijek ugase i posljednji plamen. U slučaju dima ili vatre važno je odmah nazvati 193 ili 112, jer pravodobna reakcija može biti ključna u sprječavanju većih posljedica. Osim suradnje s građanima, Hrvatske šume o zaštiti šuma od požara brinu tijekom cijele godine. Integrirana usluga videonadzora s detekcijom dima i vatre te simulatorom širenja požara samo su neki od alata koji im pritom pomažu. Ukupno se u šumama nalazi 222 kamera raspoređenih na 111 lokacija.

Sve protupožarne aktivnosti i materijali vezani za kampanju Ma neće biti ništa - Nemar je prva iskra mogu se pronaći na službenoj web stranici Hrvatskih šuma, kao i na društvenim mrežama, Facebooku , Instagramu , TikToku i LinkedInu .