Formula 'projurila' 200 km/h nadomak Splita, imamo video

Proteklog vikenda na stazi Malačka ispisano je novo poglavlje automobilističkog sporta.

Na jednoj od najzahtjevnijih i najbržih brdskih utrka u regiji, vozač Petar Dajak odvozio je iznimnu utrku i zasluženo stigao do ukupne pobjede, osvojivši 1. mjesto ispred svih konkurenata.

Dojam nastupa dodatno pojačava podatak da je na pojedinim dijelovima staze razvijao brzine veće od 200 km/h, ostavljajući publiku bez daha.

Iako se radi o onboard snimci iz perspektive vozača te vožnji u sklopu utrke tijekom koje je promet bio zatvoren, dio korisnika YouTubea očito se nije dobro informirao prije nego što je ostavio komentar.

- Pa čemu ovo divljanje, srećom nije nitko naišao iz suprotnog pravca, čemu ta žurba? Di je policija kad treba? - jedan je od komentara ispod videa.

Na taj komentar ubrzo su uslijedili i odgovori drugih korisnika, koji su ukazali da se radi o organiziranoj vožnji na zatvorenoj cesti..

- Obavezno se javiti svom liječniku obiteljske medicine i zatražiti uputnicu za spec. Psihijatra - stoji u jednom od odgovora.