Drska krađa u Dalmaciji: Iz dvorišta nestao alat vrijedan oko 2.000 eura

Prema izvješću Policijske uprave šibensko-kninske, proteklog dana na području županije zabilježena je jedna krađa.

Kako navode, 9. lipnja u Šibeniku nepoznati počinitelj je iz dvorišta 62-godišnjeg vlasnika otuđio više komada raznog alata. Nastala materijalna šteta procjenjuje se na oko 2.000 eura.

Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok policija nastavlja kriminalističko istraživanje u cilju njegova otkrivanja.