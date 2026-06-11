Veganska prehrana nije trend nego budućnost: Stručnjakinja razbija predrasude u Hrvatskoj

U hrvatskom javnom prostoru veganska prehrana i dalje se ponekad prikazuje kroz predrasude, zastarjele informacije i kontradiktorne tvrdnje. Iako se biljna prehrana u svijetu promatra kao važna tema javnog zdravlja, održivosti i suvremenih prehrambenih politika, u Hrvatskoj još uvijek nedostaje dovoljno stručnjaka koji o njoj govore informirano, odgovorno i bez senzacionalizma.

Maja Ljubas stručno i odgovorno razbija predrasude o veganskoj prehrani

Prijatelji životinja zato ističu da Hrvatska ima stručnjakinju koja o veganskoj prehrani govori kompetentno i utemeljeno na znanju. Nutricionistica Maja Ljubas, članica Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara, jedna je od prvih nutricionistica u Hrvatskoj s javno istaknutom specijalizacijom za vegansku prehranu. Uz završen studij nutricionizma na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, završila je i stručni obrazovni program Plant Based Nutrition Sveučilišta u Winchesteru te ima značajno iskustvo u radu s trudnicama, djecom i odraslima na biljnoj prehrani.

Njezina stručnost osobito je važna u trenutku kada se u javnosti još uvijek mogu čuti tvrdnje da prehrana bez mesa dovodi do manjka energije i slabije koncentracije, iako znanost ukazuje da uravnotežena biljnu prehrana daje vitalnost i bolji fokus, pa može zaštiti od mnogih kroničnih bolesti. Takve kontradikcije pokazuju koliko je važno da se o veganskoj prehrani ne govori bez stručnog predznanja, već precizno i na temelju suvremenih istraživanja.

„Problem nije u tome da svaka osoba mora biti stručnjak za vegansku prehranu, nego u tome da se u javnom prostoru o toj temi često govori bez dovoljno specifične edukacije. Veganska prehrana nije rubna tema ni prolazni trend. Javnosti, medijima i institucijama trebaju sugovornici koji razumiju njezine nutritivne, praktične i društvene aspekte”, navode Prijatelji životinja.

Dodaju da kao što ni svaki liječnik nije specijalist za svako područje medicine, tako ni svaki stručnjak za prehranu nije nužno stručnjak za vegansku prehranu: „Često se nutricionisti i liječnici odluče na predrasude i osudu veganske prehrane, iako se zapravo radi o nedovoljnom poznavanju tog područja.”

Veganska prehrana nije trend, nego budućnost prehrane

Maja Ljubas dostupna je za izjave medijima, gostovanja u emisijama, stručne komentare, edukacije, sudjelovanje u javnim raspravama te izradu preporuka i smjernica za ustanove, organizacije, roditelje, škole, vrtiće, poslodavce i druge zainteresirane dionike. Može pomoći u osmišljavanju nutritivno primjerenih veganskih obroka, edukaciji osoblja, savjetovanju pojedinaca i obitelji te razvoju praktičnih modela za uključivanje biljnih opcija u javne i privatne sustave prehrane.

„Prema procjeni udruge Prijatelji životinja, u Hrvatskoj se više od 200 000 ljudi hrani vegetarijanski i veganski, i taj je broj u stalnom porastu. Veganska prehrana više nije tema koja se može ignorirati, ismijavati ili svoditi na osobni hir. Riječ je o području koje se tiče zdravlja, okoliša, ljudskih prava, dostupnosti obroka i etike, i to je budućnost prehrane”, istaknula je mag. nutr. Maja Ljubas.

Prijatelji životinja smatraju da je vrijeme da Hrvatska napravi iskorak iz zastarjelih rasprava i počne ozbiljno uključivati stručnjake za biljnu prehranu u javnozdravstvene, obrazovne i institucionalne procese, a više informacija o tome, kao i o nutricionističkom savjetovalištu mag. nutr. Maje Ljubas, može se pronaći na www.prijatelji-zivotinja.hr