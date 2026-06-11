Otvorenje Maestrala u Makarskoj odgađa se za subotu, 13. lipnja

Zbog najavljene nepovoljne vremenske prognoze, otvorenje programa Maestrale i obilježavanje 120 godina organiziranog turizma u Makarskoj, planirano za večeras, odgađa se za subotu, 13. lipnja.

Program će se održati u istom terminu, s početkom u 20:30 sati ispred Gradskog muzeja Makarska.

Publiku i dalje očekuje otvorenje video instalacije „120 ljeta: Topografija sjećanja“ autorice Line Rice, nastale povodom obilježavanja 120 godina organiziranog turizma u Makarskoj, kao i koncert benda Ljetno kino predvođenog Mladenom Maxom Juričićem, jednim od najistaknutijih autora hrvatske rock scene.

Organizatori napominju i da se Maestrale nastavlja već sljedeće večeri, u nedjelju 14. lipnja, kada će u klaustru Franjevačkog samostana nastupiti Darko Rundek i Ana Kovačić.

- Zahvaljujemo na razumijevanju te pozivamo goste, građane i posjetitelje da nam se pridruže na otvorenju još jedne sezone Maestrala.

Subota, 13. lipnja u 20:30 sati

Ispred Gradskog muzeja Makarska i TiC-a (Palača Tonoli) - priopćili su organizatori.