BAUHAUS Split u novom ruhu: Još bogatija ponuda i modernije iskustvo kupnje

Prodajni centar BAUHAUS u Splitu zasjao je u potpuno novom izdanju. Nakon opsežnog preuređenja, centar nudi još pregledniji prostor, proširen asortiman i inspirativnije okruženje za sve projekte – od uređenja doma do velikih građevinskih zahvata.

Preuređeni BAUHAUS Split osmišljen je s ciljem da kupcima pruži jednostavnije snalaženje i ugodnije iskustvo kupnje. Modernizirani interijer, jasnije označeni odjeli i logičniji raspored proizvoda omogućuju brži pronalazak svega potrebnog, bilo da je riječ o profesionalcima ili zaljubljenicima u „uradi sam“ projekte.

Poseban naglasak stavljen je na vrtni odjel, koji sada donosi bogatiju i raznovrsniju ponudu. Kupci mogu istražiti širok izbor biljaka, vrtnog alata, opreme i dekoracija za uređenje vanjskih prostora – sve na jednom mjestu, spremno za novu sezonu.

Odjel pločica također je značajno unaprijeđen. Prošireni asortiman i pregledniji izložbeni prostor olakšavaju odabir među različitim stilovima, dimenzijama i materijalima, pružajući inspiraciju za uređenje kupaonica, kuhinja i drugih prostora.

Za profesionalce i DIY entuzijaste, BAUHAUS Split donosi još bogatiju ponudu alata, materijala i opreme. Bilo da se radi o manjim kućnim popravcima ili zahtjevnijim projektima, kupci sada mogu pronaći sve što im je potrebno.

Novo poglavlje centra u Splitu obilježava spoj funkcionalnosti, modernog dizajna i raznovrsne ponude. Pozivamo sve kupce da posjete obnovljeni BAUHAUS Split, istraže unaprijeđene odjele i pronađu inspiraciju za svoje sljedeće projekte u još ljepšem, preglednijem i modernijem prostoru.