Nova Kerumova afera trese Split. Prkić: "Ovo je za uzbunu u DORH-u"

Nakon što je Telegram objavio priču o navodno ilegalnoj kapelici i restoranu povezanim sa Željkom Kerumom, reagirao je gradski vijećnik Jakov Prkić.

U objavi na društvenim mrežama oštro je kritizirao bivšeg splitskog gradonačelnika Željko Kerum, poručivši da se odgovornost ponovno pokušava prebaciti na druge.

“Svaki, ali baš svaki put kad je Kerum uhvaćen s prstima u pekmezu kriv je netko drugi. Ovaj put je problem u novinaru. Nema veze što se Željko bavi kriminalnim radnjama, on je ‘metija’ križ na Marjan, ‘Vranju’ na okuku, a nadasve voli narod koji ga bira. O Kerumu sve znamo, ali kolika budala moraš biti da Kerumu omogućiš ovako nešto? Nevjerojatno!!! Ovo je za uzbunu u DORH-u, odmah i sada”, napisao je Prkić.

Podsjetimo, Telegram je objavio da se radi o objektima koji su, prema njihovim navodima, izgrađeni bez potrebnih dozvola.