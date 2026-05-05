Željko Kerum: "Denis Mahmutović je napao mene, nazvao me i vikao"

Željko Kerum na Facebooku je napao novinara Denisa Mahmutovića nakon što je ovaj jučer u Telegramu objavio da su Kerumov restoran Pršut i kapelica sagrađeni ilegalno. Potom je Telegram objavio snimku na kojoj se čuje kako Kerum vrijeđa novinara, a bivši splitski gradonačelnik se očito nema namjeru zaustaviti.

"Dobar dan svima. Jučer me nazvao Denis Mahmutović, novinar koji radi za Puljka, Ivoševića i njima slične. Poznat je po tekstovima protiv Matijevića, Primorca... Uglavnom, piše po nalogu. Ja sam mu rekao da ću ga nazvati i da sve snima. Pustio je selektivno dio snimke, a ne sve. Imanje u Kaštelima kupio sam ima 30 godina s postojećim objektima. Vidi se na ovoj slici.

Na vlasničkom listu se čak vidi da imam i trafostanicu. Otvorio sam super market, radio dugi niz godina, poslije sam sredio prostore, parcelirao i iznajmio. Restoran "Pršut ", za kojeg novinar tvrdi da je ilegalan - a nije, sam otvorio i počeo raditi. Kapelica koju sam napravio u čast majke Kate je bila baraka. Ovo je slika starog vlasnickog lista, na osnovu čega sam sve legalizirao. Novinar je napao mene, nazvao me i vikao. Nije mi dao da govorim. I zato sam mu rekao da snimi šta ću reć. Neka piše sta hoće, o meni su svašta pisali, činili mi štetu. Od sada ću tužiti svakog za klevetu. Pozdrav svima, Kerum", napisao je Kerum.