Trešnje dosegnule i 20 eura po kilogramu: "Od čega su, zlata?"

Kupce na zagrebačkim tržnicama ovih dana dočekuju neuobičajeno visoke cijene ranih trešanja, koje na pojedinim štandovima dosežu i do 20 eura po kilogramu. Riječ je uglavnom o uvoznim plodovima, najčešće iz Španjolske, dok domaće tek stižu na tržište.

Građani ne skrivaju nezadovoljstvo i ističu da su ovakve cijene izvan dosega većine.

“Cijene ne da su lude, to su totalno lude cijene. Nemoguće je da za pola kile jagoda traže pet eura, a kilogram trešanja 20 eura. Od čega je to, zlata?”, rekao je Davor iz Zagreba za RTL.

Sličnog je mišljenja i Ela. “Uz svaki takav štand odmah bih stavila nekoga iz porezne uprave, pa onoga tko je u stanju to kupiti pitala za podrijetlo novca”, poručila je.

Na tržnicama dominira uvoz

Prodavači objašnjavaju da su trenutačno dostupne uglavnom uvozne trešnje, dok se veće količine domaćih očekuju tek krajem svibnja.

Kupci upozoravaju da cijene sve manje prate standard građana.

“Cijene su dosta visoke, ne prilagođavaju se stanovništvu i kupcima. Trebalo bi to ipak biti malo jeftinije da ljudi mogu preživjeti, jer dosta teško žive”, kaže Zagrepčanka Ankica Mirić.

Ipak, neki prodavači pokušavaju zadržati kupce umjerenijim pristupom.

“Moraš izaći u susret kupcima. Ja živim od toga i kupci su zadovoljni. Treba razmišljati i o ljudima koji imaju roditelje s malim mirovinama”, ističe prodavač Saudin.

Uzgajivači: “Ovo nema veze s realnošću”

Dugogodišnji uzgajivač trešanja Robert Hadžić kaže kako ovakve cijene nisu opravdane te najavljuje da će domaće trešnje ove godine prodavati po znatno nižim cijenama.

“To je totalno ludo vrijeme, nema veze s realnošću. U redu, riječ je o španjolskoj trešnji koja ranije stiže nego naša, ali mogu sa sigurnošću reći da u zemljama poput Njemačke ili Austrije te iste trešnje nisu 20 eura. Možda su 10 do 12, ali ne 20. Ovo je špekulativno i masovno nas pljačkaju”, kaže Hadžić.

Dodaje kako problem ne leži u proizvođačima, već u preprodavačima koji dižu cijene.

Domaće trešnje uskoro stižu

Na ovogodišnji urod djelomično je utjecala i jaka oluja u ožujku, koja je oštetila dio nasada, no proizvođači i dalje očekuju dobru sezonu.

Dolaskom domaćih trešanja u većim količinama tijekom idućih tjedana, cijene bi se mogle stabilizirati.

Hadžić savjetuje kupcima kako prepoznati svježe voće.

“Kad je peteljka potpuno zelena i nije počela tamniti, to je prvi znak da je trešnja svježa i da nije dugo stajala u transportu i skladištima”, objašnjava.