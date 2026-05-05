Toni Jurišić Sokić novi je direktor tvrtke Žnjan d.o.o. Na dužnost stupa u ponedjeljak, a o tome da bi upravo Kerumov kadar mogao doći na čelo ove tvrtke govorilo se posljednjih dana. Danas su se ta predviđanja i potvrdila.

Odluka o imenovanju dolazi u trenutku kada je upravljanje jednom od najvažnijih splitskih urbanih zona i dalje u fokusu javnosti, s obzirom na opseg i značaj projekta uređenja Žnjana.

Novi direktor preuzet će vođenje tvrtke u razdoblju nastavka realizacije i upravljanja infrastrukturnim i komunalnim projektima na području Žnjana, koji je posljednjih godina jedno od ključnih gradskih gradilišta.

Podsjetimo, s funkcije direktora Žnjana d.o.o. nedavno se oprostio Marijan Ciprijan. Ciprijan je na čelu ove gradske tvrtke bio nešto više od četiri godine, a na tu je poziciju imenovan u vrijeme mandata tadašnjeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka.

U trenutku dolaska na čelnu funkciju vodio je tvrtku Splitska obala, koja je krajem 2024. godine pripojena tvrtki Žnjan d.o.o. Time je Splitska obala prestala postojati kao zasebna pravna osoba, dok je Ciprijan nastavio upravljati objedinjenom tvrtkom.

Tko je Toni Jurišić Sokić?

Toni Jurišić Sokić mladi je kadar Hrvatske građanske stranke (HGS) Željka Keruma. U prošlom mandatu bio je dio Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, a na pretprošlim lokalnim izborima bio je kandidat HGS-a za župana Splitsko-dalmatinske županije. Rođen je 7. svibnja 1986. godine, a po struci je magistar inženjer informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Radio je u splitskoj gradskoj tvrtki Vodovod i kanalizacija, gdje je obnašao dužnost voditelja Sektora informatičkih tehnologija. U javnosti je poznat i kao uspješan kvizaš, a mediji su ga ranije opisivali upravo kroz taj angažman.