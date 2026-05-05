Drama na autocesti: Vatrogasci se jedva probili do kamiona u plamenu, razočarani su reakcijom vozača

Teška prometna nesreća koja se u utorak poslijepodne dogodila na autocesti A3 kod Sredanaca završila je tragično. Kamion je, prema informacijama policije, probio zaštitnu ogradu između kolničkih traka, udario u dalekovod, nakon čega je izbio požar.

Na teren su odmah upućene sve hitne službe, no intervenciju je dodatno otežala – prometna gužva. Vatrogasci su se, kako svjedoči i snimka objavljena na društvenim mrežama, uz velike poteškoće probijali do mjesta nesreće jer vozači nisu formirali hitni koridor.

Na videu se vidi kako vatrogasci izlaze iz vozila i rukama signaliziraju vozačima da se pomaknu, pokušavajući osloboditi prolaz prema mjestu intervencije. Prema riječima jednog od sudionika akcije, drugim vatrogascima bila je potrebna pomoć, ali su zbog zastoja gotovo deset minuta ostali blokirani u koloni.

– Na svakom nadvožnjaku postoje upozorenja o potrebi formiranja hitnog koridora, ali dio vozača to i dalje ne poštuje – kazao je vatrogasac koji je sudjelovao u intervenciji.

Reakcije građana: “U inozemstvu znamo kako treba”

Snimka je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Građani upozoravaju da se problem nepoštivanja hitnog koridora ponavlja iz dana u dan.

Jedan od komentara ističe kako u nekim državama postoji jasna obveza formiranja koridora čim se pojavi kolona, dok kod nas to mnogi ignoriraju. Drugi navode kako vozači često pokazuju veću disciplinu čim prijeđu granicu, dok se na domaćim cestama pravila zanemaruju.

Pojedini vozači iz vlastitog iskustva opisuju kako u kolonama pokušavaju pomaknuti vozilo kako bi ostavili prostor, no nerijetko ostaju usamljeni u takvom ponašanju, dok ostali ne reagiraju.

Ključne minute koje mogu spasiti život

Stručnjaci upozoravaju da je pravovremeno formiranje hitnog koridora ključno za brz dolazak žurnih službi. Svaka minuta kašnjenja može biti presudna, osobito u slučajevima požara ili teških prometnih nesreća.

Unatoč kampanjama i upozorenjima, praksa pokazuje da dio vozača i dalje ne reagira na vrijeme ili ne zna kako pravilno postupiti.