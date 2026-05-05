Evo što je Tereza Kesovija govorila o Titu u svibnju 1990. godine

U hrvatskim medijima ovih dana ponovno su zvijezde Tereza Kesovija i Josip Broz Tito. Slavna pjevačica je gostujući u emisiji Nedjeljom u 2 govorila o ljubavi i poštovanju između nje i Josipa Broza Tita koji je bio njezin veliki obožavatelj.

Spomenula je da je znao i za njezino pjevanje po katedralama, ali i ustvrdila da su "svi ridali kada je Tito umro".

Mnogi su zamjerili Terezi njezine riječi o Titu, ali ona o njemu nikad nije govorila ništa osim lijepih stvari. Pronašli smo i jedan razgovor iz svibnja 1990. godine u kojemu je govorila o njihovom odnosu.

Što je govorila 1990. godine?

Tereza je za desetu godišnjicu Titove smrti, u svibnju 1990. godine s Minjom Subotom za RTV Reviju razgovarala o Josipu Brozu. Ni tada nije sakrivala da su se njih dvoje voljeli i poštovali.

"Meni je Stari bio izrazito šarmantan i drag. Bio je blagonaklon, volio me i vodio računa o meni. Znao mi je skrenuti pažnju, s obzirom na to da putujem na gostovanja u inozemstvo, da se pazim provokacija, da vodim računa s kim se družim. A znao me je zagrliti. Jednom prilikom me zagrlio, a ja sam imala jako dekoltiranu haljinu s leđa. Fotoreporter Politike je to snimio, ali ta fotografija nikad nije izašla na vidjelo. Bila je malo provokativna, ali čuj, volio je grlit", rekla je tada Tereza.

Prisjetila se tom prilikom i njegovog smisla za humor

"Stari je znao biti duhovit. Bili smo na Brijunima i u posjeti je bio jordanski kralj. Kad se sve završilo, Tito je krenuo izaći, a ispred njega je išla pudlica Džimi. Digla je nogu i popiškila se na stup pored vrata. Onda je Tito rekao: 'Ovaj, kako da kažem, kako to smiješ? Vidiš da tu sad kralj prolazi, kako te nije sram!' A Džimi, fućka se njemu. Digao je nogu i opalio po stupu", ispričala je.

"U mikrofon je rekao da mene najviše voli"

Tereza je više puta pjevala Titu.

"Volio je pjevati skupa sa mnom. U Dvercima u Starom Gradu pjevao je Nona k'o lud. Bila je tu masa pjevača prve garniture, a kad sam ja došla pjevati, on je na mikrofon rekao kako mene najviše voli. Poslije sam mu morala reći da mi je učinio medvjeđu uslugu jer se to mojim kolegama nije previše svidjelo", ispričala je.

Prisjetila se i tužnih trenutaka s kraja Titova života.

"Na kraju večeri u Karađorđevu, kada se posljednji put javno pojavio pred Novu godinu, ustao je i htio poći. Prišli su mu pomoći, ali ih je on odbio. Izišao je sam, uspravan kao svijeća, bez vidljivog znaka da ga boli. Poslije toga je nastupila raspaljotka. Gosti i zvanice su prestali voditi računa što se smije, a što ne. Uvijek je to tako bilo..", rekla je.

Što je Tereza točno rekla o Titu u Nedjeljom u 2?

Podsjetimo, Terezine izjave o odnosu s Titom nisu se svidjele desničarima u Hrvatskoj pa je internet pun vrijeđanja upućenog legendarnoj pjevačici.

"Tito je uvijek želio da budem blizu njega, bio je izuzetno pažljiv i drag prema meni. Takav odnos možete samo uzvratiti – ja sam ga mogla samo voljeti. Voljela sam Tita, ali i Jovanku. Uživala sam u njegovu društvu, bio je šarmantan i dobar čovjek", rekla je Tereza Aleksandru Stankoviću.

"Svatko tko se s tim ne slaže nema pravo suditi, jer ja sam živjela u to vrijeme. Ne volim licemjerstvo. Svi smo plakali kada je Tito umro i to govori dovoljno", dodala je.

Stanković joj je rekao da u njegovoj emisiji nitko nije toliko lijepo govorio o Brozu.

"Nijedan normalan čovjek mi ne može, niti smije uzeti za zlo moje riječi. Zato što ja sam prvo živjela tu epohu, živjela sam. Taj čovjek je želio uvijek da sam uz njega, i to nisam bila ja jedina, da se razumijemo. Okupljao je. Bila bih ništavno stvorenje kad bih jednostavno pljunula na sve u mom životu, pa tako i na to", rekla je Tereza.

U istoj emisiji je govorila i o Tuđmanu.

Tereza je istaknula je da je jednako cijenila i poštovala i prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana. Prisjetila se i jedne anegdote s druženja na kojem su zajedno zaplesali, naglasivši kako je Tuđman bio suzdržan i tijekom plesa.

Tuđmanu je, kaže, savjetovala da se češće smije.