Runjić bez zadrške prozvala Ivoševića: "Besramno je da on moralizira"

HDZ-ova gradska vijećnica Ivana Runjić osvrnula se na poruku bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića, u svezi napada na novinara

"Besramno je da o vrijeđanju novinara moralizira optuženik za prijetnju novinarki", poručila je Runjić.

Podsjetimo, Ivošević tvrdi kako je tijekom svečane sjednice Gradskog vijeća, u sklopu službenog protokola Grada Splita, jedan novinar bio izvrijeđan nazivajući ga “četnikom”, dok je za vrijeme proslave Sudamje drugi novinar, prema njegovim riječima, bio proganjan ulicom uz prijetnje motikom.

U objavi na društvenim mrežama ustvrdio je kako gradonačelnik na te događaje nije reagirao niti ih javno osudio. Posebno je kritizirao Šutin slogan o “gradu bez podjela”, poručivši kako nakon ovakvih incidenata takve poruke zvuče neuvjerljivo.