Ante Bilić je novi predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije

Gradonačelnik Trogira Ante Bilić novi je predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije. Na toj je funkciji naslijedio dugogodišnjeg čelnika županijske organizacije Ranka Ostojića.

Socijaldemokrati su nakon lokalnih izbora danas održali županijsku konvenciju u Trogiru, na kojoj je potvrđeno novo vodstvo stranke u županiji.

Istodobno je održana i konvencija splitske organizacije SDP-a, gdje je Sandro Glumac bio jedini kandidat za predsjednika.

Za potpredsjednike županijske organizacije SDP-a izabrani su gradonačelnica Supetra i saborska zastupnica Ivana Marković te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.