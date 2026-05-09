Dalija Orešković: "Thompson i DP-ovci glavne su zvijezde proustaških konotacija"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se povodom događanja koja se danas održavaju u Zagrebu, poručivši kako, prema njezinu mišljenju, ništa od onoga što se događa nije slučajno te da je riječ o "kulminaciji razvoja od hipodromskog događaja naovamo".

U objavi je posebno kritizirala političku desnicu, "Hod za život", Marka Perkovića Thompsona i dio navijačkih skupina, tvrdeći da se kroz više događaja istodobno vodi sukob oko vrijednosti na kojima počiva hrvatska država.

"Danas se u Zagrebu kroz tri događaja odvija sukob između nas koji Hrvatsku volimo i poštujemo na ispravan način i ovih drugih koji negiraju da je današnja država nastala na temeljima antifašizma", napisala je Orešković.

Oštro se osvrnula i na Domovinski pokret te Josipa Dabru.

"Josip Dabro kojem je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, prijeti da nećemo dugo", navela je.

Kritizirala je i organizatore "Hoda za život", posebice Željku Markić, tvrdeći da se u Zagrebu pokušava utjecati na pitanja prava žena i pobačaja.

Orešković je u objavi spomenula i navijačke skupine BBB i Torcidu, za koje tvrdi da ih "organiziraju i orkestriraju povijesni revizionisti".

Posebno se obrušila na premijera Andreja Plenkovića, kojeg je nazvala "anemičnim suncem", optuživši ga da relativizira društvene podjele i ne reagira dovoljno jasno na, kako tvrdi, proustaške i revizionističke pojave.

"Thompson i DP-ovci su zajednički nazivnik i glavne zvijezde ovih retrogradnih, revizionističkih i proustaških konotacija", poručila je.

Na kraju objave naglasila je kako Hrvatska mora ostati sekularna i pluralna država te pozvala građane na okupljanje na Trnjanskim krijesovima.

"Zbog svih nas, zbog opstanka ove naše Hrvatska mora ostati vjerna svom ustavnopravnom poretku i identitetu", zaključila je Orešković.