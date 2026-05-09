Dalija Orešković: "Thompson i DP-ovci glavne su zvijezde proustaških konotacija"

U objavi je posebno kritizirala političku desnicu, "Hod za život", Marka Perkovića Thompsona i dio navijačkih skupina, tvrdeći da se kroz više događaja istodobno vodi sukob oko vrijednosti na kojima počiva hrvatska država
Dalija Orešković

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se povodom događanja koja se danas održavaju u Zagrebu, poručivši kako, prema njezinu mišljenju, ništa od onoga što se događa nije slučajno te da je riječ o "kulminaciji razvoja od hipodromskog događaja naovamo".

"Danas se u Zagrebu kroz tri događaja odvija sukob između nas koji Hrvatsku volimo i poštujemo na ispravan način i ovih drugih koji negiraju da je današnja država nastala na temeljima antifašizma", napisala je Orešković.

Oštro se osvrnula i na Domovinski pokret te Josipa Dabru.

"Josip Dabro kojem je Ante Pavelić vođa svih Hrvata, prijeti da nećemo dugo", navela je.

Kritizirala je i organizatore "Hoda za život", posebice Željku Markić, tvrdeći da se u Zagrebu pokušava utjecati na pitanja prava žena i pobačaja.

Orešković je u objavi spomenula i navijačke skupine BBB i Torcidu, za koje tvrdi da ih "organiziraju i orkestriraju povijesni revizionisti".

Posebno se obrušila na premijera Andreja Plenkovića, kojeg je nazvala "anemičnim suncem", optuživši ga da relativizira društvene podjele i ne reagira dovoljno jasno na, kako tvrdi, proustaške i revizionističke pojave.

"Thompson i DP-ovci su zajednički nazivnik i glavne zvijezde ovih retrogradnih, revizionističkih i proustaških konotacija", poručila je.

Na kraju objave naglasila je kako Hrvatska mora ostati sekularna i pluralna država te pozvala građane na okupljanje na Trnjanskim krijesovima.

"Zbog svih nas, zbog opstanka ove naše Hrvatska mora ostati vjerna svom ustavnopravnom poretku i identitetu", zaključila je Orešković.

