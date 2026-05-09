Hrabra djelatnica spriječila krađu u dućanu, lopov je napao sprejem

U trgovini u zagrebačkoj Ilici jučer se dogodila razbojnička krađa, no zaposlenica trgovine uspjela je spriječiti lopova da pobjegne s ukradenim artiklima.

Incident se dogodio oko 18:20 sati, kada je zasad nepoznati muškarac iz trgovine otuđio više proizvoda. Djelatnica ga je primijetila i pokušala zaustaviti, nakon čega ju je muškarac poprskao sprejem s nadražujućom tvari.

Unatoč tome, zaposlenica mu je uspjela uhvatiti ruku i oduzeti ukradene artikle, dok je počinitelj potom pobjegao s mjesta događaja, izvijestila je PU zagrebačka.

Policija provodi kriminalističko istraživanje i traga za muškarcem.