U Splitu započela 3. EDIT konferencija: Fokus je stavljen na umjetnu inteligenciju u obrazovanju

U Splitu je jutros započela 3. EDIT konferencija u sklopu aktivnosti Digitalne Dalmacije Splitsko-dalmatinske županije i EDIT CodeSchoola škole primijenjenog programiranja, koja se kontinuirano održava već devet godina.

Riječ je o događaju koji okuplja učenike, nastavnike i stručnjake s ciljem razmjene znanja i iskustava te usvajanja novih vještina, tehnologija i digitalnih alata. Ovogodišnje izdanje posebno je usmjereno na primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju, kao i na odgovornu uporabu AI alata u nastavi osnovnih i srednjih škola.

Konferencija se održava na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, a kroz cjelodnevni program sudionike očekuju predavanja, radionice i prezentacije učeničkih radova. Poseban naglasak stavljen je na povezivanje sudionika te razmjenu primjera dobre prakse u digitalnoj transformaciji obrazovanja.

Na konferenciji je ove godine sudjelovalo više od 200 učenika, nastavnika, mentora, profesora i partnera iz cijele Dalmacije, čime je još jednom potvrđeno kako je županijski EDIT CodeSchool postao jedan od ključnih projekata za razvoj digitalnih vještina mladih u Hrvatskoj.

Program je otvorio voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić, koji je naglasio kako je osnovna ideja projekta osigurati jednake prilike za sve učenike.

"Program se razvija simultano u nekoliko gradova i općina naše županije te preko 20 škola, jednako bismo mogli biti u Imotskom, Sinju, na Hvaru ili u Vrgorcu. Splitsko-dalmatinska županija ima za cilj osigurati jednake prilike za svakog mladog čovjeka, bez obzira na to gdje odrasta", kazao je.

U devet godina postojanja kroz programe Digitalne Dalmacije educirano je više od 5000 sugrađana svih dobnih skupina, a podržali su i više od 100 startupa. Brčić je dodao kako je od samih početaka bilo važno ulagati u digitalna znanja i vještine koje danas imaju sve veću ulogu.

Tri ključna izazova

"Splitsko-dalmatinska županija jedna je od rijetkih u Hrvatskoj koja višegodišnje razvija ovakav digitalni ekosustav. Od besplatnih edukacijskih programa za sve dobne skupine, preko djece i umirovljenika, do podrške startupima i stvaranja uvjeta za razvoj tehnološke zajednice. Opremili smo do sada sedam škola i uložili gotovo 100 tisuća eura u računalnu opremu za škole uključene u Digitalnu akademiju Digitalne Dalmacije", kazao je zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Ante Šošić.

Dodao je da su tri ključna izazova ovog desetljeća digitalna transformacija, zelena tranzicija i demografska revitalizacija te da je ovaj program najveća besplatna škola programiranja u Hrvatskoj.

"Kada učenicima omogućite pristup znanju, tehnologiji i mentorstvu, tada stvarate novu generaciju mladih ljudi koji mogu razvijati inovacije upravo ovdje, u Splitu i Dalmaciji. Ovdje su mladi iz Imotskog, Sinja, Trilja, Trogira, s otoka i iz brojnih manjih sredina. Dostupnost znanja svima je najveća vrijednost EDIT programa", kazao je prorektor za znanost i kvalitetu Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Igor Jerković.

"S obzirom na to da je PMF najstarija sastavnica splitskog Sveučilišta, jedini u svojim temeljima imamo studijske programe STEM područja i obrazujemo nastavnike informatike. Osjećamo se pozvanima da sudjelujemo u ovome i budemo pokretač digitalne transformacije naše županije. Posebno nas veseli vidjeti bivše studente koji danas rade kao mentori i nastavnici i tako prenose znanje novim generacijama", izjavila je dekanica PMF-a prof. dr. sc. Ana Maravić.

Ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković pohvalila je konferenciju, "U vremenu brzih tehnoloških, gospodarskih i društvenih promjena digitalna pismenost i transformacija kao takva nije više pitanje odabira, već nužde.

U tom smislu Agencija za odgoj i obrazovanje pozdravlja i usmjerava na digitalnu pismenost djece i mladih. Bez motiviranih nastavnika nema kvalitetnog obrazovanja, jer upravo mentori prepoznaju potencijal učenika i usmjeravaju ih prema razvoju znanja i odgovornog korištenja tehnologije."

"Ne znam tko je više euforičan - nastavnici ili učenici. Važno je da smo se okupili oko zajedničke teme, digitalne edukacije u akademiji, što znači da razmišljamo ispred svog vremena. Počeli smo davno, a sada nas je sustigla umjetna inteligencija. Koje su prednosti i mane njezina korištenja, najbolje se može vidjeti kroz radove učenika.

Djeca su tijekom cijelog ovog procesa imala priliku vidjeti kako im umjetna inteligencija može pomoći, ali i kakvi problemi nastaju kada ne kontrolirate ono što umjetna inteligencija generira. Ako rezultate usporedite s radovima koji su rađeni ručno, sigurno su drugačiji - s jedne strane djeluju dorađenije, ali s druge strane pokazuju manjkavosti umjetne inteligencije", kazao je Saša Mladenović, profesor na PMF-u.

Nagrađeni učenici

Jedan od najiščekivanijih trenutaka bio je proglašenje pobjednika EDIT CodeSchool programa. EDIT koordinatori Saša Mladenović i Divna Krpan predstavili su najbolje radove osnovnih škola, dok je Goran Zaharija predstavio srednjoškolske projekte nastale na AI tečaju. Završni dio vodio je Lovre Trogrlić, koji je predstavio najbolje radove srednjeg i naprednog stupnja.

Nagrađeni učenici osnovnih škola: Luka Bešlić (OŠ fra Pavla Vučkovića Sinj), Luce Lovrić (OŠ „Blatine-Škrape“ Split), Mihael Šodan (OŠ Žnjan-Pazdigrad), Filip Vedran Pivac (OŠ Manuš Split), Toma Korda (OŠ Dobri Split), Ante Bacelj (OŠ Trilj), Antonio Sovulj (OŠ Josip Pupačić Omiš – PŠ Kučiće), Toni Gradištanac (OŠ Josip Pupačić Omiš – matična škola), Lana Škeva i Tea Odavić (OŠ „Stjepan Radić“ Imotski), Mateo Brajković (OŠ kralja Zvonimira Solin), Luka Ćurković (OŠ „Bol“ Split), Teo Noel Bjelobrk (OŠ Majstora Radovana Trogir), Luka Pavić (OŠ „Meje“ Split), Nika Bodrožić (OŠ „Lučac“ Split).

Nagrađeni učenici srednjih škola: Mirko Bilić i Mikula Bašić (Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju - GOGSS, mentorica Nikolina Smilović), Marieta Andromak i Marina Oreb (III. gimnazija Split, mentor Marin Grgatović), Luka Jukić (Elektrotehnička škola Split, mentor Tomislav Damjanović), Mariana Miškulin i Hana Gabelica (Gimnazija dr. Mate Ujevića Imotski, mentorica Martina Pavić Maršić), Lara Vidović i Heyizhen Zhao (Ekonomska i upravna škola / Prirodoslovna škola Split, mentor Marin Grgatović).

Nagrađeni radovi s srednjeg i naprednog tečaja: Luka Giljan, Nikola Kapural, Marko Blažev, Dominik Dajak, Luka Ujević, Uršula Kontak, Amar Šolbić, Ana Pilipović, Karlo Vuletić, Mikula Bašić, Tea Katić, Antea Bilić i Tina Dodig.