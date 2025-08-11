FOTO I VIDEO Buktinja prijeti, očekuje se dolazak četvrtog kanadera; nekoliko osoba evakuirano

U noći s nedjelje na ponedjeljak, oko 2:26 sati, vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru koji je izbio iznad Sumpetra i Jesenica, točnije u blizini naselja Staro Selo. Prema prvim informacijama, vatra se proširila prema području Jadranske magistrale.

Gašenje je u tijeku, a na terenu su vatrogasci, policija i druge žurne službe.

Kako doznajemo, očekuje dolazak četvrtog kanadera na požarište. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je za HRT da je evakuirano nekoliko osoba.

Podsjetimo, s obzirom da je od 6:15 za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša, policajci vozila preusmjeravaju promet na cestu preko Tugara. Uspostavljen je i punkt na raskrižju iza Stobreča te se vozače preusmjerava na cestu preko Žrnovnice.

"Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu", poručili su iz policije.

