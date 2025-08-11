Vatra guta sve pred sobom: Pogled s Trstenika otkriva koliko je požar u Podstrani ozbiljan

U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.

U tijeku je gašenje.

Situacija je vrlo ozbiljna, a vatrogasci neumorno rade na suzbijanju vatre i zaštiti ljudi i imovine.

Fotografja s Trstenika jasno pokazuju ogromnu vatrenu liniju i dim koji se diže nad područjem, dok se kanaderi i brojni vatrogasci bore da stave požar pod kontrolu.

Građanima se preporučuje da izbjegavaju to područje i prate upute službi za hitne intervencije. Ukoliko imate fotografije ili snimke s požarišta, molimo vas da ih podijelite na info@dalmacijadanas.hr ili na WhatsApp +385 91 750 6227.