FOTOGALERIJA Ovako izgleda požarište, puno vatrogasaca je na terenu. Veliki požar kod Jesenica

U noći s nedjelje na ponedjeljak, oko 2:26 sati, vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru koji je izbio iznad Sumpetra i Jesenica, točnije u blizini naselja Staro Selo. Prema prvim informacijama, vatra se proširila prema području Jadranske magistrale.

Gašenje je u tijeku, a na terenu su vatrogasci, policija i druge žurne službe.

Situacija se i dalje prati

Zbog sigurnosnih razloga, od 6:15 sati za sav promet zatvorena je državna cesta D8 na dionici od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju promet i pružaju potporu vatrogascima u borbi protiv vatre.

"Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu", poručili su iz splitske policije.

Naši reporteri s terena poslali su nove fotografije požarišta, koje prikazuju dim i plamen nadomak prometnice. Situacija se i dalje prati, a očekuje se dodatno angažiranje vatrogasnih snaga ukoliko se vatra ne stavi pod kontrolu.

