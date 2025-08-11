Close Menu

FOTOGALERIJA Ovako izgleda požarište, puno vatrogasaca je na terenu. Veliki požar kod Jesenica

Na terenu su vatrogasci, policija i druge žurne službe

U noći s nedjelje na ponedjeljak, oko 2:26 sati, vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru koji je izbio iznad Sumpetra i Jesenica, točnije u blizini naselja Staro Selo. Prema prvim informacijama, vatra se proširila prema području Jadranske magistrale.

Gašenje je u tijeku, a na terenu su vatrogasci, policija i druge žurne službe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Situacija se i dalje prati

Zbog sigurnosnih razloga, od 6:15 sati za sav promet zatvorena je državna cesta D8 na dionici od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu preusmjeravaju promet i pružaju potporu vatrogascima u borbi protiv vatre.

"Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu", poručili su iz splitske policije.

Naši reporteri s terena poslali su nove fotografije požarišta, koje prikazuju dim i plamen nadomak prometnice. Situacija se i dalje prati, a očekuje se dodatno angažiranje vatrogasnih snaga ukoliko se vatra ne stavi pod kontrolu.

pozar krilo jesenice nn naslovnica 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Sve detalje pratite na Dalmaciji Danas:

ALARMANTNO STANJE NA POŽARIŠTU NADOMAK SPLITA Na terenu više od 100 vatrogasaca, brane se kuće!

POŽAR U JESENICAMA BLOKIRAO CESTU! Policija hitno preusmjerava sav promet, ovom se rutom prometuje

Vatrena stihija ne jenjava, buktinja prijeti kućama: "Držite se ljudi!"

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
4
Mad
3