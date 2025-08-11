POŽAR U JESENICAMA BLOKIRAO CESTU! Policija hitno preusmjerava sav promet, ovom se rutom prometuje

Od 6:15 sati zatvorena je državna cesta D8 na dionici od Mutograsa do Omiša zbog velikog požara iznad Sumpetra i Jesenica. Policija na terenu preusmjerava promet i pruža potporu vatrogascima.

Iz Omiša promet se vodi na cestu preko Tugara, dok je na raskrižju iza Stobreča uspostavljen punkt te se vozači usmjeravaju na cestu preko Žrnovnice.

Vozačima se upućuje apel da poštuju upute policijskih službenika i izbjegavaju područje - izvijestili su iz splitske policije.

Podsjetimo, požar je izbio jutros oko 02:54 sata kod naselja Staro Selo i još uvijek je aktivan. Na terenu su vatrogasci i kanader.