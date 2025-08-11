Vatrena stihija ne jenjava, buktinja prijeti kućama: "Držite se ljudi!"

U noći s nedjelje na ponedjeljak, u 02:26 sati, Županijski vatrogasni centar zaprimio je dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica, kod naselja Staro Selo.

Na teren je upućeno 133 vatrogasca s 44 vozila, a u gašenju pomaže i kanader. Požar je aktivan, a vatrogasci brane objekte na više lokacija.

Prema posljednjim informacijama koje posjeduje Dalmacija Danas, vatra je tijekom noći stigla do kuća u Krilu, no vatrogasci su je uspjeli zaustaviti u posljednji trenutak.

Zatvorena cesta

Zatvorena je državna cesta D8 od Mutograsa do Omiša od 6:15 sati. Policija preusmjerava promet i pruža potporu vatrogascima. Građanima se preporučuje da izbjegavaju područje i prate upute službi na terenu.

Ako imate fotografije ili videozapise požara, možete ih poslati na info@dalmacijadanas.hr ili putem WhatsApp-a na +385 91 750 6227.

Alarmantno stanje

Ovo su fotografije snimljene oko 3 sata u noći.

Fotografije s požarišta objavila je i supruga bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, Marijana Puljak.

- Požar od Sumpetra, širi se prema Krilu Jesenice i gore prema starom selu! Držite se ljudi! - napisala je saborska zastupnica Marijana Puljak na Facebooku.