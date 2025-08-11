Ovako je u noći izgledala situacija: Buktinja guta sve pred sobom, prizori su apokaliptični!

U noćnim satima požar iznad Jesenica približio se naseljima, a plamen je gorio na udaljenosti manjoj od 20 metara od parkiranih automobila i kuća.

Vatrogasci su u teškim uvjetima uspjeli obuzdati vatru i spriječiti veću štetu, no situacija je bila vrlo opasna zbog gustog dima i visoke temperature.

ŽVOC Split je 11. kolovoza u 2:26 zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području Jesenice u blizini Dugog Rata.

Požarom je zahvaćena makija, trava, nisko raslinje i borova šuma na trenutno neprocijenjenoj površini. Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage VZŽ Splitsko-dalmatinske i IVP Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga. N

a intervenciji sudjeluju 140 vatrogasaca s 45 vozila te 3 zrakoplova CL-415. Zbog požara zatvorena je državna cesta D8 od Mutograsa do Omiša.

- Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje je puno bolje. Požar je aktivan na zapadnoj i sjeverozapadnoj strani gdje aktivno rade vatrogasci i zračne snage. Očekujemo dolazak još po jednog zrakoplova CL-415 i Airtractor - istaknuo je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.

Pogledajte situaciju snimljenu u noći s nedjelje na pondjeljak.