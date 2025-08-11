Zapovjednik Kovačević o situaciji na požarištu: "Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje..."

Kako smo i ranije pisali,u noći s nedjelje na ponedjeljak, oko 2:26 sati, vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru koji je izbio iznad Sumpetra i Jesenica, točnije u blizini naselja Staro Selo. Prema prvim informacijama, vatra se proširila prema području Jadranske magistrale.

Gašenje je u tijeku, a na terenu su vatrogasci, policija i druge žurne službe.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Oglasio se ŽVOC

Županijski vatrogasni centar Split je 11. kolovoza u 2:26 zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području Jesenice u blizini Dugog Rata.

Požarom je zahvaćena makija, trava, nisko raslinje i borova šuma na trenutno neprocijenjenoj površini. Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage VZŽ Splitsko-dalmatinske i IVP Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga

. Na intervenciji sudjeluju 140 vatrogasaca s 45 vozila te 3 zrakoplova CL-415. Zbog požara zatvorena je državna cesta D8 od Mutograsa do Omiša.

Kakva je trenutno situacija na požarištu?

- Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje je puno bolje. Požar je aktivan na zapadnoj i sjeverozapadnoj strani gdje aktivno rade vatrogasci i zračne snage. Očekujemo dolazak još po jednog zrakoplova CL-415 i Airtractor - istaknuo je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.