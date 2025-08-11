Ako krećete iz Splita prema Omišu (ili obrnuto), računajte na izmjenu autobusne linije zbog požara

Zbog velikog požara koji je izbio u noći s nedjelje na ponedjeljak kod Krila Jesenice, autobusna linija koja je prethodno prometovala do Omiša sada je preusmjerena do i iz Mutograsa.

Ova promjena nastala je uslijed zatvaranja Jadranske magistrale (D8) između Mutograsa i Omiša, kako bi se omogućio nesmetan rad vatrogasnim i hitnim službama-.

- Zbog požara između Krila Jesenice i Dugog rata navedena autobusna linija privremeno ne prometuje do Omiša već do/iz Mutograsa - izvijestio je Promet Split tijekom jutra.

Podsjetimo, u noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.

Policija i vatrogasci pozivaju građane da izbjegavaju područje i prate upute nadležnih službi.