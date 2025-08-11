FOTO I VIDEO Požar iznad Jesenica i Sumpetra pod kontrolom, vatrogasci ostaju na terenu!

Požar koji je rano jutros izbio iznad Jesenica i Sumpetra, istočno od Splita, stavljen je pod kontrolu, no vatrogasci će cijeli dan i noć provesti na terenu kako bi sanirali požarište i spriječili njegovo ponovno širenje, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske, Slavko Tucaković.

"Tijekom dana zamijenit ćemo vatrogasce i vjerojatno smanjiti broj ljudi na terenu, ali će ekipe ostati dežurati danas i sljedeću noć kako bi sanirale požarište i reagirale ako se vatra ponovno rasplamsa", kazao je Tucaković.

"Požar je velik i vatrogasci su nadljudskim naporima uspjeli obraniti kuće"

Na terenu djeluju dva zračna traktora koja cijeli dan natapaju opožareno područje, dok je jedan kanader u pričuvi u Splitu spreman za eventualnu intervenciju. Prema Tucakoviću, povremeni plamenovi izbijaju jedino na zapadnom dijelu požarišta, ali ih zračne snage brzo gase.

Među vatrogascima nije bilo ozlijeđenih

Jak vjetar tijekom noći naglo je proširio vatru na veliko područje, a procjene o ukupno zahvaćenoj površini još su u tijeku. "Požar je velik i vatrogasci su nadljudskim naporima uspjeli obraniti kuće kojima je prijetila vatrena stihija", rekao je zapovjednik.

Iz naselja Staro Selo, u kojem se nalaze apartmani, preventivno je izmješteno šest osoba. Organizirana evakuacija nije bila potrebna, iako su vatrogasci bili spremni i na takav scenarij.

Unatoč zahtjevnim uvjetima i opasnosti, među vatrogascima nije bilo ozlijeđenih.