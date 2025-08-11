NAJNOVIJE INFORMACIJE S POŽARIŠTA "Nadljudskim naporima vatrogasci odmaknuli požar od kuća"

Nakon teške noćne borbe s vatrenom stihijom, situacija na terenu polako se stabilizira.
DALMACIJA DANAS NA LICU MJESTA Vatrogasci se po nesnosnim vrućinama herojski bore: Vatrena stihija i dalje prijeti!
Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, rekao nam je najnovije informacije o požaru koji je izbio u u noći s nedjelje na ponedjeljak te istaknuo hrabrost i predanost vatrogasaca u gašenju požara i zaštiti domova.
"Situacija je zasad prilično dobra, ima samo nešto izdimljavanja i nema više širenja požara. Nadljudskim naporima vatrogasci su požar, koji je izbio noćas u 2:26 sati, uspjeli odmaknuti od kuća. Nije bilo potrebe za organiziranom evakuacijom, jedino je šest osoba premješteno na sigurnije mjesto. Trenutno je na terenu 133 vatrogasca s 44 vozila, kao i dva airtraktora koji se pune na Braču i pomažu u sanaciji požarišta", rekao nam je Slavko Tucaković.
Podsjetimo, u noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.
Zbog velikog požara koji je izbio u noći s nedjelje na ponedjeljak kod Krila Jesenice, autobusna linija koja je prethodno prometovala do Omiša sada je preusmjerena do i iz Mutograsa.
Bivši SDP-ov ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras zatekao se nedaleko od požara koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita.
Splitska policija izvijestila je da je od 6:15 sati zatvorena je državna cesta D8 na dionici od Mutograsa do Omiša zbog velikog požara iznad Sumpetra i Jesenica. Policija na terenu preusmjerava promet i pruža potporu vatrogascima.