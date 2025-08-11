Bivši ministar zatekao se na požarištu nadomak Omiša: "Nikad do sada nisam bio..."

Bivši SDP-ov ministar poduzetništva i obrta Gordan Maras zatekao se nedaleko od požara koji je noćas izbio kod Jesenica, istočno od Splita.

"Ukoliko ne znate što je vatra i koliko treba biti zahvalan vatrogascima i pilotima kanadera što čuvaju živote i imovinu od požara, trebali ste jutros biti u Krilu Jesenice. Probudio nas je smrad paljevine oko 3:30 ujutro.

Vatra je počela dolaziti od Dugog rata prema Krilu i Bajnicama. Borba za kuće u Krilu je počela oko 5 sati. Gorilo je sve od Starog sela do magistrale. Nikad do sada nisam bio u ovako velikom požaru i nadam se da više nikad neću", napisao je Maras, podijelivši fotografije požara.

"Sve su kuće obranjene"

"Vatrogasci su napravili ogroman posao jer nakon što smo sklonili djecu na porat, mi smo sa šmrkovima mogli učiniti malo, oni s vozilima više, a konjica u obliku dva kanadera kada se pojavila oko 6 te kada je prestalo puhati stavila je stvari pod kontrolu.

Hvala Bogu nitko nije stradao, sve su kuće obranjene i još jednom hvala svima koji su nam pomogli u tome", dodao je.

150 vatrogasaca s 50 vozila trenutno se bori s buktinjom.

