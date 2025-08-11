Vatrogasci su od 3 ujutro na terenu kod Jesenica. Uputili su molbu građanima: "Ne radite to!"

U ranim jutarnjim satima iznad Jesenica izbio je požar otvorenog prostora koji se u kratkom vremenu opasno približio naseljenim područjima. Plamen je gorio na manje od 20 metara od parkiranih automobila i kuća, a zbog gustog dima i visoke temperature situacija je bila krajnje opasna.
Intenzivno rade vatrogasci i zračne snage
Županijski vatrogasno-operativni centar Split dojavu je zaprimio 11. kolovoza u 2:26 sati. Požar je zahvatio makiju, travu, nisko raslinje i borovu šumu na još uvijek neprocijenjenoj površini. Vatra se širila prema objektima u naseljima, zbog čega su na teren upućene snage Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije i Interventne vatrogasne postrojbe Split, a zatražena je i pomoć iz zraka.
Na požarištu se bori 140 vatrogasaca s 45 vozila, uz potporu tri kanadera CL-415. Zbog sigurnosnih razloga zatvorena je državna cesta D8 od Mutograsa do Omiša.
"Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje je bolje, no požar je i dalje aktivan na zapadnoj i sjeverozapadnoj strani. Ondje intenzivno rade vatrogasci i zračne snage, a očekujemo dolazak još jednog kanadera i Airtractora", izjavio je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.
Apel građanima
Vatrogasci s terena uputili su apel građanima da ne koriste dronove tijekom akcije gašenja.
"Učinite nam uslugu. Dok rade kanaderi, ljudi dižu dronove u zrak, ne radite to!. Nemojte to raditi, pravite pilotima ogromne probleme", upozorio je jedan od vatrogasaca koji je na terenu od tri sata ujutro.
Gašenje požara i dalje traje, a građanima se preporučuje da izbjegavaju područje zahvaćeno požarom te poštuju sve upute vatrogasnih službi.
