Šef vatrogasaca: "Požar se pojavio na dva različita mjesta tijekom noći"

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je za N1 da se noćašnji požar kod Jesenica vrlo brzo proširio zbog jake bure.

Napominje da je stanje sada puno bolje, ali upozorava da postoji opasnost od širenja prema zapadu, gdje je Podstrana. "Velika bitka je na zapadnom dijelu gdje se požar treba obuzdati da se ne proširi prema Podstrani", naglasio je.

"Uzrok još nije poznat"

Ustvrdio je kako je iza vatrogasaca vrlo teška noć i da su se borili nadljudskim snagama do dolaska kanadera. "Jadranska magistrala je zatvorena, ono što je najbitnije je da nema ozlijeđenih vatrogasaca, izmješteno je pet do šest ljudi preventivno, nemamo dojave da je neka kuća stradala, vjerujem da su sve kuće obranjene", poručio je.

"Uzrok još nije poznat, požar se pojavio na dva različita mjesta tijekom noći, policija će izvršiti uviđaj i vidjet ćemo što će reći rezultati", naveo je.

