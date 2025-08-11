VELIKI POŽAR NADOMAK SPLITA Vatrogasci obranili kuće i trgovinu, pogledajte video!

U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.
U tijeku je gašenje.
Fotografije i videozapisi s mjesta požara jasno pokazuju koliko je vatra bila blizu kuća i trgovina, stvarajući veliku opasnost za mještane i njihovu imovinu. Plamen je gorio svega nekoliko metara od objekata, što je zahtijevalo brzu i organiziranu intervenciju vatrogasaca kako bi se spriječila katastrofa.
Vatrogasci i dalje rade na gašenju požara, a građani su pozvani da budu oprezni i prate upute nadležnih službi.
