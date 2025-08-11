Close Menu

'U kući pakao od dima i vrućine': Unatoč vrtoglavih 40°C, stanovnici opožarenog područja i dalje bez struje

Izdržite!

Zbog požara koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak izbio na području Jesenica, stanovnici šire okolice su ostali bez opskrbe električnom energijom. 

Naravno, iz sigurnosnih razloga nema struje do daljnjega.

Kako doznajemo, opskrba električnom energijom bit će ponovno uspostavljena odmah nakon što vatrogasci potvrde gašenje požara i sigurnost na terenu.

Podsjetimo, U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.

U ranim jutarnjim satima oglasio se i Županijski vatrogasni centar. Na terenu 133 vatrogasca, 44 vozila. Požar je aktivan i brane se objekti!

Zatvorena cesta

- Obavještavamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima.

Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu - izvijestili su iz splitske policije.

Pratite situaciju na požarištu na Dalmaciji Danas:

