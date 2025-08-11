'U kući pakao od dima i vrućine': Unatoč vrtoglavih 40°C, stanovnici opožarenog područja i dalje bez struje

Zbog požara koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak izbio na području Jesenica, stanovnici šire okolice su ostali bez opskrbe električnom energijom.
DALMACIJA DANAS NA LICU MJESTA Neumorni heroji na prvoj liniji: Vatrogasci hrabro obranili domove od vatrene stihije, u tijeku je sanacija
Naravno, iz sigurnosnih razloga nema struje do daljnjega.
Kako doznajemo, opskrba električnom energijom bit će ponovno uspostavljena odmah nakon što vatrogasci potvrde gašenje požara i sigurnost na terenu.
Podsjetimo, U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.
U ranim jutarnjim satima oglasio se i Županijski vatrogasni centar. Na terenu 133 vatrogasca, 44 vozila. Požar je aktivan i brane se objekti!
Zatvorena cesta
- Obavještavamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima.
Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu - izvijestili su iz splitske policije.
Pratite situaciju na požarištu na Dalmaciji Danas:
