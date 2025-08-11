Na Gripama novo pojačanje: KK Split jači za još jednog igrača iz zlatne generacije hrvatske košarke

Matej Bošnjak (23, 205 cm), jedan od onih iz zlatne generacije hrvatske košarke (kadetski prvaci Europe) potpisao je za Split. Nosit će dres broj 34.

- Jako sam sretan što sam potpisao za klub kojeg krasi tako slavna povijest i tradicija. Kada sam prije dolazio na Gripe uvijek se osjećala nekakva posebna energija u dvorani, a drago mi je što ću to sada iskusiti kao igrač Splita. Jedva čekam krenuti s napornim radom s mojim suigračima kako bi našim navijačima priuštili odličnu sezonu - rekao je Bošnjak.

Matej, dobrodošao na Gripe!