Splitski SDP-ovac: "Evo prilike da budete 'za dom spremni'! Ako ste se otrijeznili, naprtnjače na leđa i pomozite vatrogascima"

U ranim jutarnjim satima iznad Jesenica izbio je požar otvorenog prostora koji se u kratkom vremenu opasno približio naseljenim područjima.

Plamen je gorio na manje od 20 metara od parkiranih automobila i kuća, a zbog gustog dima i visoke temperature situacija je bila krajnje opasna.

"Situacija nije dobra, požar nemamo pod kontrolom, velika je zahvaćena površina, još nemamo informaciju je li izgorio neki stambeni ili gospodarski objekt, koliko znam nema ozlijeđenih, dajemo sve da spasimo kuće i da odmaknemo požar od njih, ali nismo niti blizu lokalizaciji požara", izjavio je za Hrvatski radio zapovjednik vatrogasaca u Dugom Ratu Pave Tomić.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je za HRT da je evakuirano nekoliko osoba.

Međutim, Hrvatska vatrogasna zajednica oglasila se o požaru.

"Županijski vatrogasni operativni centar Split je 11. kolovoza u 2:26 zaprimio dojavu o požaru otvorenog prostora na području naselja Jesenice u blizini Dugog Rata. Požarom je zahvaćena trava, makija, nisko raslinje i borova šuma na trenutno neprocijenjenoj površini.

Vatra se brzo širila prema objektima u obližnjim naseljima te su na teren poslane snage Vatrogasne zajednice županije Splitsko-dalmatinske i Intervencijska vatrogasna postrojba Split, a zatražen je i angažman zračnih snaga. Na intervenciji sudjeluju 140 vatrogasaca s 45 vozila", stoji u priopćenju.

"Nadam se da vam nacionalni ponos..."

Karlo Pilko, splitski SDP-ovac je poslao znakovitu poruku na društvenim mrežama i osvrnuo se na posljednje događaje s utakmice Hajduka gdje je Torcida ponovno skandirala "za dom spremni".

"Evo prilike da budete 'za dom spremni'! Ako ste se otrijeznili, naprtnjače na leđa i pomozite vatrogascima da obrane dom. Ovog puta ne od utvara i vampira nego od vatre. Nadam se da vam nacionalni ponos od sinoć s utakmice i ideja zajedništva nisu u međuvremenu nestali u magli", komentirao je Karlo Pilko na društvenim mrežama.

