DALMACIJA DANAS NA LICU MJESTA Neumorni heroji na prvoj liniji: Vatrogasci hrabro obranili domove od vatrene stihije, u tijeku je sanacija

U noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.
U tijeku je gašenje.
10:30 - Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, rekao nam je najnovije informacije o požaru koji je izbio u u noći s nedjelje na ponedjeljak te istaknuo hrabrost i predanost vatrogasaca u gašenju požara i zaštiti domova.
10:25 - Karlo Pilko, splitski SDP-ovac je poslao znakovitu poruku na društvenim mrežama i osvrnuo se na posljednje događaja s utakmice Hajduka gdje je Torcida ponovno skandirala "za dom spremni".
09:50 - Fotografije i videozapisi s mjesta požara jasno pokazuju koliko je vatra bila blizu kuća i trgovina, stvarajući veliku opasnost za mještane i njihovu imovinu.
09:40 - Zbog požara između Krila Jesenice i Dugog rata navedena autobusna linija privremeno ne prometuje do Omiša već do/iz Mutograsa - izvijestio je Promet Split tijekom jutra.
09:00 - Plamen je gorio na udaljenosti manjoj od 20 metara od obiteljskih kuća.
08:50 - Kakva je trenutno situacija na požarištu?
- Od početka intervencije bili smo angažirani na obrani objekata. Trenutno stanje je puno bolje. Požar je aktivan na zapadnoj i sjeverozapadnoj strani gdje aktivno rade vatrogasci i zračne snage. Očekujemo dolazak još po jednog zrakoplova CL-415 i Airtractor - istaknuo je zapovjednik VZŽ Splitsko-dalmatinske Ivan Kovačević.
08:42 - Plamen je gorio na udaljenosti manjoj od 20 metara od parkiranih automobila i kuća.
8:35 - Nekoliko je osoba evakuirano!
8:30 - Videoprijenos uživo s požarišta.
08: 15 - Naši reporteri s terena poslali su nove fotografije požarišta, koje prikazuju dim i plamen nadomak prometnice. Situacija se i dalje prati, a očekuje se dodatno angažiranje vatrogasnih snaga ukoliko se vatra ne stavi pod kontrolu.
08:10 - Fotografija je snimljena s Trstenika.
08:00 - Vatrena stihija snimljena sa Šina prema Podstrani.
07:55 - Fotografije su snimljene iz Gornje Podstrane.
07:30 - Splitska policija objavila rutu kojom se prometuje dok je zatvorena D8.
07:15 - Ovo su fotografije snimljene oko 3 sata u noći.
- Do Krila je došlo do kuća. U zadnji tren vatrogasci stali i gasili - javlja nam čitateljica.
Ovo je situacija na požaru snimljena oko 3 sata iza ponoći, dakle pola sata nakon dojave.
U ranim jutarnjim satima oglasio se i Županijski vatrogasni centar. Na terenu 133 vatrogasca, 44 vozila. Požar je aktivan i brane se objekti!
Zatvorena cesta
- Obavještavamo građane da je od 6.15 sati za sav promet zatvorena cesta D8 od Mutograsa do Omiša. Policijski službenici na terenu rade preusmjeravanje prometa i potpora su vatrogascima.
Pozivamo vozače da prate upute i naredbe policijskih službenika na terenu - izvijestili su iz splitske policije.
Fotografije s požarišta objavila je i supruga bivšeg splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, Marijana Puljak.
- Požar od Sumpetra, širi se prema Krilu Jesenice i gore prema starom selu! Držite se ljudi! - napisala je saborska zastupnica Marijana Puljak na Facebooku.
U gašenju pomaže i kanader.