Vatrena stihija nad Jesenicama prisilila šest ljudi da bježe iz svojih domova!

Stanje na požaru kod mjesta Jesenice (Dugi Rat) za koji je ŽVOC Split zaprimio dojavu 11. kolovoza u 2:26 je puno povoljnije.

Na gašenju požara je angažirano 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, 4 zrakoplova CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor.

- Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasci koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežala gašenje. Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih. Zbog sigurnosti smo izmjestili 5-6 građana iz ugroženih objekata. Vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta - istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Podsjetimo, u noći s nedjelje na ponedjeljak oko 02:26 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru iznad Sumpetra i Jesenica točnije kod naselja Staro Selo.

Splitska policija objavila rutu kojom se prometuje dok je zatvorena D8.

Ovo su fotografije snimljene oko 3 sata u noći.

- Do Krila je došlo do kuća. U zadnji tren vatrogasci stali i gasili - javlja nam čitateljica.

Ovo je situacija na požaru snimljena oko 3 sata iza ponoći, dakle pola sata nakon dojave.