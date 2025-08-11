Nadljudski napori vatrogasaca kod Splita: Pogledajte zastrašujuće zgarište nakon požara

Video i fotografije u posjedu portala Dalmacija Danas pokazuju koliku je štetu napravio požar koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak buknuo u Jesenicama.

Stradala je borova šuma, nisko raslinje i trava te cijelo područje izgleda kao veliko zgarište.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na gašenju požara je angažirano 147 vatrogasaca s 50 vatrogasnih vozila, 4 zrakoplova CL-415 i 2 zrakoplova AT-802 Air Tractor.

O najnovijem stanju na požarištu u 11 sati kazao je glavni vatrogasni zapovjednik, Slavko Tucaković.

- Zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca i zračnih snaga, sada je stanje na požarištu puno bolje. Zaustavljeno je širenje požara na zapad prema Podstrani. Posebno pohvaljujem lokalne dobrovoljne i profesionalne vatrogasci koji su odmah pristupili obrani obiteljskih kuća u iznimno teškim uvjetima jake bure koja je otežavala gašenje. Zahvaljujući njihovoj požrtvovnosti sačuvani su objekti i nema stradalih.

Zbog sigurnosti smo izmjestili 5-6 građana iz ugroženih objekata. Vatrogasci i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta - istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Pogledajte video: