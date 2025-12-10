Sve smo pretresli. Tko će dati podršku Šutinom proračunu, a tko će imati spuštenu ruku? Kontaktirali smo većinu vijećnika – čini se da sudbina gradonačelnika ovisi o samo jednoj stvari...

Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Splita, koja će se održati 12. i 16. prosinca 2025. godine, bit će dosad najvažnija za HDZ-ova gradonačelnika Tomislava Šutu. Vijećnici će tada glasovati o prvom "njegovom" proračunu za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Riječ je o politički presudnom dokumentu: u slučaju da većina vijećnika ne izglasa proračun, Grad Split mogao bi ići na nove izbore za Gradsko vijeće.

Situaciju dodatno otežava činjenica da Šuti na posljednjoj sjednici nije prošao još jedan važan dokument – rebalans proračuna, točnije "Prijedlog IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu". Za Šutin rebalans tada su glasovali vijećnici HDZ-a, HSLS-a i HGS-a, dok je Jakov Prkić iz Direkta bio suzdržan, a svi ostali vijećnici bili su protiv. Time je već tada postalo jasno da gradonačelnik nema sigurnu većinu od 16 ruku.

Rebalans pao, Matijević postavio ultimatum

Uoči glasovanja o rebalansu, bivši SDP-ovac i sada nezavisni gradski vijećnik Davor Matijević gradonačelniku i vladajućoj većini postavio je otvoreni ultimatum. Najavio je da će podržati proračun samo ako Republika Hrvatska darovnicom Gradu Splitu preda hotel Zagreb te ako se krene u postupak prenamjene tog objekta na Duilovu u starački dom.

Matijević je tom prilikom vrlo jasno definirao svoj politički položaj i uvjete: "Kolege koje čine oporbeni blok su u apsolutnom pravu, rebalans proračuna je politički dokument. Trenutačno ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg bi podigao ruku i podržao rebalans. Ova gradska vlast nema 16 ruku, ako mi što nije promaklo, što znači da rebalans neće proći, kao vjerojatno i proračun za mjesec dana. Kao netko tko je 17 godina bio član SDP-a, ne mogu podržati proračun HDZ-ovog gradonačelnika, to bi značilo političko samoubojstvo i to ni jedan amandman ne može ispraviti. Nalazim se između dva loša izbora: s jedne strane izbor da podržimo većinu kojoj apsolutno ni po čemu ne pripadate ili da izazovemo nove izbore. Ja vam danas nudim jednu transparentnu ponudu, bez ikakvih dogovora iza zatvorenih vrata – ako Vlada RH darovnicom da Gradu Splitu cijeli prostor Hotela Zagreb do proračuna kako bi postao dom za umirovljenike, ja ću podržati proračun. Ako to ne učine, vraćam svoj mandat SDP-u pa neka oni odluče kako će i što će, ali bez mene jer ne želim više sudjelovati u prepucavanjima."

Time je postalo posve jasno da je Matijević za svoj glas postavio vrlo konkretne uvjete – hotel Zagreb za umirovljenike ili povratak mandata SDP-u.

Prnjak: "Ne glasa se o brojkama, nego o povjerenju"

Podršku rebalansu nije dala ni Katarina Prnjak, također bivša SDP-ovka i sada nezavisna vijećnica. Time nije podržala ni rebalans ni vladajuću većinu.

Prnjak je tada poručila: "Ne glasa se o brojkama, nego o povjerenju, a ova vlast nema moju podršku. Neću podržati rebalans. Ako ste uočili neke nepravilnosti, morali ste o tome obavijestiti institucije, a ne medije. Ovo više podsjeća na politikanstvo. Ako je netko prekršio zakon, onda ga prijavite i prestanite kukati."

Jasno je da je Matijević postavio svoje uvjete, a hotel Zagreb postao je svojevrsni politički ulog. Prema dostupnim informacijama, izvjesno je da će hotel Zagreb pripasti Gradu Splitu, no otvoreno je pitanje kada će se to točno dogoditi i hoće li se darovnica stići realizirati do sjednice Gradskog vijeća.

U ovoj "bitki" za hotel Zagreb Matijević nije sam – svi gradski vijećnici jednoglasno su podržali zahtjev da se hotel Zagreb prenamijeni u starački dom. Zbog toga bi, politički gledano, Tomislavu Šuti, ali i predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću, takav potez trebao biti relativno jednostavan: ispuniti želju svih vijećnika, uključujući i one iz HDZ-a. Ne bez simbolike, upravo u ovom ključnom trenutku Matijević traži da se darovnicom hotel Zagreb dodijeli Gradu Splitu, kako bi on – kao bivši SDP-ovac – mogao podržati vladajuću koaliciju HDZ-a i HGS-a Željka Keruma, i to, kako naglašava, u interesu umirovljenika koji ovaj prostor čekaju već više desetljeća.

Podsjetimo, Matijević je s nekadašnjim gradskim vijećnikom Antom Zoričićem zajedno ušao u borbu za prenamjenu hotela Zagreb. Kao vijećnik zatražio je tematsku sjednicu na kojoj su vijećnici podržali zahtjev da hotel Zagreb na Duilovu ne bude studentski, nego starački dom. Ako, kako sam kaže, u petak ili u utorak dobije traženu darovnicu Vlade RH, Matijević najavljuje da će glasati za proračun HDZ-ova gradonačelnika. Time bi, barem privremeno, i on i Šuta mogli imati "mir u kući".

Darovnica još nije stigla pod Marjan, proračun visi o jednoj ruci

U svakom slučaju, Matijevićev je zahtjev jasan, a po ocjeni mnogih političkih aktera riječ je o potezu "koji svima ide u korist": grad dobiva dom za starije, država rješava zapušteni objekt, a vladajući osiguravaju stabilniju većinu.

Unatoč tome, još uvijek nije objavljeno da je darovnica stigla u podmarjanski grad, dok se sjednica Gradskog vijeća održava već u petak i utorak. Tomislavu Šuti za izglasavanje proračuna treba 16 ruku, a sada bi, uz potporu HDZ-a, HGS-a Željka Keruma, HSLS-a i stranke DOMiNO, trebao imati 15 glasova. Upravo je zato potencijalni Matijevićev "da" ključan za sudbinu proračuna – i eventualno nove gradske izbore.

Kontaktirali smo nekoliko gradskih vijećnika – Jakova Prkića, Arisa Zlodru, Igora Skoka i Marinka Biškića – koji su otkrili hoće li podržati proračun Grada Splita i kako gledaju na slučaj hotela Zagreb.

Jakov Prkić iz Direkta ističe da država treba uvažiti jednoglasan stav splitskih vijećnika o hotelu Zagreb, ali smatra da to ne smije biti "ucjena" vezana uz proračun: "Država bi trebala uvažiti jednoglasan stav Gradskog vijeća i prepustiti hotel Zagreb Gradu. To ne bi trebalo utjecati na odluku vijećnika o podržavanju proračuna. Proračun je zapravo proizvod trgovine s Kerumom i takav nam nije prihvatljiv."

Vijećnik Aris Zlodre iz stranke DOMiNO naglašava važnost usvajanja proračuna za normalno funkcioniranje grada, ali ističe da dokument još detaljno proučava: "Proračun Grada Splita je bitan za razvoj grada te da grad ne stagnira. Trenutno još proučavam sve stavke proračuna. Također, moram napomenuti da će i koalicija DOMiNO i HSP predložiti nekoliko amandmana, te se nadamo da će biti prihvaćeni. Vjerujem da će država pristati da se hotel Zagreb ustupi umirovljenicima na korištenje, jer najgora opcija je da taj objekt godinama nije valoriziran u niti jednom pogledu."

Vrlo oštar prema predloženom proračunu je vijećnik Igor Skoko iz stranke Centar. On nedvosmisleno poručuje da Centar neće podržati Šutin prijedlog: "Nećemo podržati proračun jer je sasvim jasno da Split ide u krivom smjeru. Proračun pokazuje ne samo da Tomislav Šuta i HDZ nemaju niti jednu svoju ideju, već da nisu u stanju niti završiti projekte i donijeti odluke koje zahtijevaju jedan jedini potpis. Npr. odustaju od parkinga i sportske infrastrukture, GUP još uvijek čeka potpis, a na nepotpisivanju novih ugovora za poslovne prostore Grad je izgubio više od 600 000 EUR. A kao da to nije dosta, u svojoj bezidejnosti Tomislav Šuta i HDZ brutalno dižu poreze i namete i deru građane. Također, po prvi put u povijesti imamo gradske vijećnike koji otvoreno podržavaju nasilje nad djecom, a gradonačelnik to tolerira i takvo ponašanje svojih stranačkih drugova niti deklarativno ne osuđuje. Kamoli da nešto poduzme. Manjkom ambicije Split pretvara u provinciju, a šutnjom i kukavičlukom u grad slučaj."

Vijećnik Marinko Biškić iz stranke Možemo! podsjeća da glasovanje o proračunu u pravilu razotkriva postoji li uopće stabilna većina u vijeću: "Glasovanje o proračunu je uvijek i testiranje da li vladajući imaju većinu u GV-u ili nemaju. Već od samog početka se ne zna tko čini tu većinu i da li uopće postoji. Zato oporba u pravilu glasa protiv proračuna. Glede jednoglasnog zahtijeva splitskog GV-a da se hotel na Duilovu prenamjeni u dom za starije, nepotpisivanje od strane vlade bi značilo da ova vlada ne poštuje odluke drugog grada po veličini u Hrvtaskoj."

Proračun, hotel Zagreb... Izbori?!

Uoči 12. i 16. prosinca, u Splitu je otvoreno više ključnih pitanja: hoće li Vlada RH do tada darovnicom Gradu Splitu predati hotel Zagreb na Duilovu, hoće li Davor Matijević, u slučaju ispunjenja svog uvjeta, doista podići ruku za proračun i hoće li Tomislav Šuta uspjeti prikupiti potrebnih 16 glasova ili će Split u novu rundu izbora za Gradsko vijeće.

Dok darovnica još nije stigla pod Marjan, a političke poruke iz vijećničkih klupa su oštro podijeljene, jasno je tek jedno – proračun za 2026. i sudbina hotela Zagreb postali su nerazdvojni politički paket koji će odrediti smjer Splita u idućim godinama.

U svakom slučaju, ako u cijelu priču ubrojimo i Franka Kelama iz Mosta, koji vjerojatno neće dati zeleno svjetlo Šutinom proračunu, Šuta će 16. ruku, logično, tražiti u Davoru Matijeviću ili Katarini Prnjak. Što će se na kraju dogoditi, ostaje za vidjeti na dosad najvažnijoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita za HDZ i njihova gradonačelnika Tomislava Šutu.