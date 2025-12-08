Šuta zasad ne vraća štekate u centar! Ništa od povratka terasa u povijesnu jezgru Splita

Pred vijećnicima Grada Splita uskoro će se naći prijedlog smjernica koji praktično "zamrzava" stanje na terenu u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini, barem dok se ne donesu novi, detaljni akti za upravljanje prostorom u Zoni A. Podsjetimo, predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić iz Hrvatske građanske stranke, temeljem članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća, sazvao je 8. sjednicu splitskog Gradskog vijeća za 12. prosinca (petak) i 16. prosinca (utorak) 2025. godine, s početkom u 9 sati.

Među brojnim važnim, ali i škakljivim točkama na dnevnom redu našla se i 39. točka – Prijedlog smjernica za postupanje pri rješavanju zahtjeva za korištenje površina javne namjene unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Splita, Zona A, čija je izvjestiteljica pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove Leona Grgić.

Što donose predložene smjernice za štekate u Zoni A?

Nacrt prijedloga smjernica izradio je Upravni odjel za komunalne poslove, a akt se Gradskom vijeću predlaže na temelju članka 36. Statuta Grada Splita i članka 53. Poslovnika Gradskog vijeća. Riječ je o aktu Vijeća kojim se usmjerava rad službenika – u ovom slučaju onih nadležnih za upravljanje površinama javne namjene u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini (Zona zaštite A).

Prema predloženim smjernicama, do donošenja novog Plana postavljanja štekata unutar Zone A: za postojeće odobrene površine javne namjene koje se koriste za postavljanje štekata može se odobriti produžetak roka korištenja pod istim uvjetima te se ranije odobrene površine mogu dodijeliti u jednakoj ili manjoj površini od one koja je u korištenju, odnosno smanjivati ili preraspodijeliti u istim ili manjim gabaritima.

Istodobno, smjernice izričito propisuju da do donošenja Plana postavljanja štekata unutar Zone A nije dopušteno odobravati nove površine javne namjene za postavljanje štekata.

Kao nove površine smatraju se: površine javne namjene koje nikad nisu bile u korištenju za potrebe postavljanja štekata i površine javne namjene za koje zakupci nemaju ugovorni odnos u trajanju dužem od šest mjeseci.

Smjernice predviđaju i prijelazno razdoblje: postupci započeti prije stupanja na snagu smjernica, a koji nisu završeni zaključivanjem ugovora, nastavit će se i dovršiti prema odredbama ovih smjernica. Akt je predložen tako da ne zahtijeva dodatna sredstva iz proračuna Grada Splita, što je posebno naglašeno u procjeni potrebnih sredstava.

Presuda Visokog upravnog suda srušila dosadašnji plan štekata

U obrazloženju prijedloga detaljno se navodi pravni kontekst u kojem su smjernice pripremljene. Visoki upravni sud Republike Hrvatske je Presudom od 29. rujna 2025. godine ukinuo Odluku o komunalnom redu Grada Splita jer je ocijenjeno da ta odluka nije u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Sastavni dio ukinute odluke bio je i Plan postavljanja štekata unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Splita – Zona A, odnosno grafički prikaz štekata u Zoni A koji je bio priložen odluci. Taj je plan ukinut zajedno s odlukom na kojoj se temeljio.

Nakon ukidanja sporne odluke, na snazi su ponovno odredbe ranije Odluke o komunalnom redu koja ne sadrži plan postavljanja štekata unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline. To znači da trenutno ne postoji važeći plan kojim bi se reguliralo postavljanje štekata u Zoni A, i upravo se na taj normativni vakuum predlagatelj poziva kao na razlog za donošenje privremenih smjernica.

U obrazloženju se dodatno naglašava kako zaštićena kulturno-povijesna cjelina grada Splita (Zona A) predstavlja kulturno dobro od iznimne važnosti za Grad i svjetsku kulturnu baštinu. Riječ je o prostoru od posebnog interesa za zaštitu čija je vrijednost prepoznata s arheološkog, etnografskog, arhitektonskog, povijesnog, estetskog i sociokulturnog gledišta, te ga je potrebno očuvati ili unaprijediti.

Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara cjelovito je propisana zaštita kulturnih dobara na području Republike Hrvatske, uključujući i obvezu suradnje s nadležnim konzervatorskim odjelom pri upravljanju kulturnim dobrima.

Osim toga, u tijeku je donošenje akata kojima će se regulirati upravljanje i korištenje zaštićenom kulturno-povijesnom cjelinom, među ostalim i postavljanje štekata. Ta procedura uključuje: izradu novih akata, pribavljanje potrebnih mišljenja i suglasnosti, provođenje javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i formalno donošenje akata i njihovo stupanje na snagu. Do dovršetka tog postupka, kako se ističe, potrebno je sačuvati prostor i zadržati postojeće stanje.

Predložene smjernice posebice su usmjerene na rad službenika odsjeka nadležnog za upravljanje površinama javne namjene pri zaprimanju zahtjeva za postavljanje štekata unutar Zone A. Prema obrazloženju, isključivo postojećim korisnicima koji ispunjavaju sve ugovorne uvjete omogućilo bi se daljnje korištenje površina javne namjene u jednakim gabaritima, uz mogućnost preraspodjele postojećih površina koje su već u korištenju – ali bez proširenja izvan postojećih ili manjih gabarita i bez uvođenja novih korisnika na nove površine.

Takav režim, navodi se, treba trajati do donošenja novih akata u propisanoj proceduri, a svrha mu je osigurati kontinuitet u korištenju javnih površina uz istodobno očuvanje kulturne baštine u Zoni A.

Zamrznuto stanje do novih pravila

U zaključku obrazloženja podsjeća se da je predstavničko tijelo – Gradsko vijeće Grada Splita – nadležno za donošenje odluka kojima se regulira uređenje i korištenje površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje.

Zbog toga se Gradskom vijeću predlaže da donese smjernice u obliku kakav je predložen u aktu Upravnog odjela za komunalne poslove, čime bi se privremeno uredilo postupanje u Zoni A do donošenja novog Plana postavljanja štekata i pripadajućih akata.

Poruka koju prijedlog šalje postojećim i potencijalnim korisnicima javnih površina u povijesnoj jezgri je jasna: ništa od povratka štekata – zasad. Ovaj prijedlog naći će se pred vijećnicima na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, a upravo će oni odlučiti hoće li ga podržati ili ne.