Splićane očekuje velika promjena koja bi trebala stupiti na snagu prije iduće ljetne sezone. Šuta je odlučan, a sada je na potezu Gradsko vijeće Grada Splita

Gradsko vijeće Splita na svojoj 8. sjednici, zakazanoj za 12. i 16. prosinca 2025. godine, odlučivat će o prijedlogu kojim bi se usred turističke sezone u 2026. godini u užem središtu grada uvelo potpuno zatišje za teške građevinske radove. Riječ je o Prijedlogu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2026. godini kojeg je utvrdio gradonačelnik Tomislav Šuta i službeno uputio Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.

Odluka, kojom Šuta praktično nastoji stati na kraj ljetnoj građevinskoj buci u srcu Splita, postat će stvarnost samo ako je podrži većina vijećnika na idućoj sjednici Gradskog vijeća. Na dnevnom redu ona je pod točkom 6., a kao izlagačica je najavljena pročelnica Upravnog odjela za komunalne poslove Leona Grgić.

Što točno predlaže odluka?

Nacrt odluke izrađen je u Upravnom odjelu za komunalne poslove, a pravni temelj nalazi u članku 132. Zakona o gradnji te članku 36. Statuta Grada Splita. U članku 1. jasno se navodi da se ovom odlukom privremeno zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Splita, pri čemu se posebno određuju područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme zabrane, kao i opći uvjeti, razlozi za moguće iznimke te nadzor nad provedbom.

Ključ je u članku 2. – privremeno se zabranjuje izvođenje svih zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevine. Dakle, riječ je upravo o najtežim i najbučnijim fazama gradnje.

Članak 3. precizira razdoblje i područje zabrane: svi radovi navedeni u članku 2. bili bi zabranjeni od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine, cijeli dan i noć – od 00.00 do 24.00 sata. Zabrana se odnosi na područje koje se nalazi u zoni A. Granice zone A u nacrtu su detaljno opisane: obuhvaćeno je područje omeđeno ulicama od Trumbićeve obale, preko Tomića stine, zatim ulicom bana Mladenova preko Matošića ulice do križanja s Teutinom ulicom, potom Sinjskom do križanja sa Zagrebačkom ulicom, Zagrebačkom ulicom preko Poljane kneza Trpimira i Obale Lazareta do Gata sv. Nikole. Zabrana vrijedi za obje strane tih ulica, u okviru njihovih anografskih oznaka.

U prilogu odluke nalazi se i grafički prikaz područja zabrane radova, na kojem je označena upravo ta zona A. Ako Gradsko vijeće prihvati Šutin prijedlog, upravo će na tom prostoru – u samom središtu Splita – tijekom ljeta 2026. teški građevinski radovi morati stati.

Odluka ipak predviđa određene izuzetke. Člankom 4. propisano je da se zabrana iz članka 3. ne odnosi na: građevine i radove za koje je građenje, odnosno izvođenje, proglašeno interesom Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti, građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu. U članku 5. dodatno se otvara mogućnost da se, u razdoblju, vremenu i području utvrđenima člankom 3., iznimno mogu izvoditi i zabranjeni radovi, ali isključivo na temelju pisanog odobrenja Gradskog vijeća Grada Splita i to u slučajevima radova od "posebnog interesa".

Investitori i izvođači koji zauzmu javnu površinu temeljem takvog odobrenja dužni su javni prostor ostaviti urednim i dovesti ga u prijašnje stanje.

Tko će kontrolirati provodi li se zabrana?

Nadzor nad provedbom odluke povjeren je Odsjeku za redarstvo u Upravnom odjelu za komunalne poslove. Komunalni redari pri tome postupaju po odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i Naputka Ministarstva graditeljstva o novčanim kaznama koje imaju pravo izricati u provedbi tog zakona.

Člankom 9. predviđeno je da odluka stupi na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Grada Splita", a primjenjuje se od iduće kalendarske godine – u ovom slučaju 2026.

Prije nego što je gradonačelnik Tomislav Šuta utvrdio konačni prijedlog odluke i proslijedio ga Vijeću, provedeno je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prema službenom izvješću, nacrt prijedloga odluke bio je objavljen na mrežnim stranicama Grada Splita, u rubrici "Savjetovanje s javnošću", od 1. do 30. rujna 2025. godine. U tom razdoblju nije zaprimljen nijedan prijedlog ni primjedba građana ili drugih dionika. Izvješće navodi i da provedba savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

Turistička zajednica: Pozitivno mišljenje uz prijedloge dorade

Zakon o gradnji propisuje da ovakve odluke jedinica lokalne samouprave moraju imati prethodno mišljenje turističke zajednice.

Turistička zajednica Grada Splita dostavila je svoje mišljenje 26. studenog 2025. godine. U dopisu upućenom Gradu Splitu navodi kako, s obzirom na to da u savjetovanju s javnošću nije zaprimljena nijedna primjedba na nacrt odluke, daje pozitivno mišljenje na predloženi tekst. Istodobno upućuje nekoliko prijedloga kako bi se, kako pišu, "osigurala ravnoteža između interesa građana, gostiju, pružatelja turističkih usluga i investitora".

U mišljenju se podsjeća da je Turistička zajednica 2022. godine izradila Studiju turističkog nosivog kapaciteta grada Splita. Grad je u toj studiji podijeljen u četiri turističke zone: Središnji Split (zona 1), Kupališni Split (zona 2), Šire gradsko područje (zona 3) i Zeleno zaleđe (zona 4).

Zona 1 – Središnji Split obuhvaća gradske kotare Grad, Bačvice, Lučac–Manuš, Varoš i Meje; to je prostor najveće koncentracije zaštićene kulturno-povijesne i prirodne baštine, uključujući i UNESCO-ovu povijesnu jezgru, te područje najvišeg intenziteta turističke aktivnosti s oko 45 % ležajeva i 48 % noćenja u gradu. Zona 2 – Kupališni Split obuhvaća Slatine, Stobreč, Trstenik, Mertojak i Žnjan, s dugim potezima plaža i oko 25 % ležajeva i 29 % noćenja. Zona 3 – Šire gradsko područje prepoznatljivo je po sportskim i zabavnim eventima, uključujući ULTRA Europe, te ima oko 27 % ležajeva i 21 % noćenja. Zona 4 – Zeleno zaleđe uključuje Kamen, Žrnovnicu, Sitno Gornje, Sitno Donje i Srinjine, turistički je nerazvijenije s oko 3 % ležajeva i 2 % noćenja.

Polazeći od takvog zoniranja, Turistička zajednica predlaže da se revidira kalendarsko razdoblje privremene zabrane u članku 3. odluke kako bi se ono uskladilo s turističkim karakteristikama i specifičnostima pojedinih zona. Također predlažu da se u odluku ugradi i odredba kojom bi se propisalo radno vrijeme gradilišta na području cijelog grada, prema zonama iz studije turističkog nosivog kapaciteta, osobito u predsezoni i posezoni. Kao okvir navode razdoblja od 1. travnja do 14. lipnja te od 16. rujna do 20. listopada 2026. godine, uz naglasak na to da se početak radova u jutarnjim satima treba ograničiti kako bi se smanjio utjecaj buke na građane i zaštitilo iskustvo gostiju koji borave u obližnjim smještajnim objektima.

Turistička zajednica predlaže i da se u članak 5. nacrta doda obveza da predlagatelj svakog izuzeća dostavi pismeno obrazloženje, koje bi jasno navelo razloge i posebne interese grada za odobravanje radova u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2026. Još jedan njihov prijedlog je uvođenje novog članka kojim bi se propisalo radno vrijeme gradilišta za radove koji dobiju izuzeće – od 10 do 18 sati – kako bi se dodatno smanjio utjecaj buke na građane i goste, posebno u jutarnjim satima.

Zaključno, Turistička zajednica ocjenjuje da bi predložene izmjene "mogle dodatno doprinijeti kvaliteti Odluke, osiguravajući harmoničnu suradnju svih dionika te povećanje zadovoljstva kako građana, tako i turista". Misljenje_Turistike_zajednice_Grada_Splita_od_26._11._2025._godine (1)

Šuta šalje prijedlog, potez je na Gradskom vijeću

Nakon provedenog savjetovanja i pribavljenog mišljenja Turističke zajednice, gradonačelnik Tomislav Šuta 5. prosinca 2025. službeno je utvrdio Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2026. godini i proslijedio ga predsjedniku Gradskog vijeća Igoru Stanišiću. Podsjetimo, predsjednik Gradskog vijeća, Igor Stanišić iz Hrvatske građanske stranke, na temelju članka 82. Poslovnika sazvao je 8. sjednicu Vijeća za 12. prosinca (petak) i 16. prosinca (utorak) 2025. godine, s početkom u 9 sati. Na dnevnom redu pod točkom 6. nalazi se upravo ovaj prijedlog odluke.

Time je jasno: Šutina odluka o zabrani građevinskih radova u središtu Splita u ljeto 2026. proći će samo ako na idućoj sjednici dobije potporu Gradskog vijeća Grada Splita. Bez glasova većine vijećnika ona ostaje tek prijedlog na papiru. Ako vijećnici dignu ruke "za", od 15. lipnja do 15. rujna 2026. godine zemljani radovi i izgradnja konstrukcije građevina u zoni A – omeđenoj Trumbićevom obalom, Sinjskom, Zagrebačkom, Obalom Lazareta, Gatom sv. Nikole i ostalim navedenim ulicama – bit će zabranjeni 24 sata na dan.

Hoće li Split iduće ljeto u svom najvrjednijem prostoru doista ostati bez zvuka teških strojeva, odlučit će upravo glasovi na 8. sjednici Gradskog vijeća.

