Hoće li Matijević podržati Šutin proračun? Poznato je kada će se održati najvažnija sjednica GV-a za HDZ-ovog gradonačelnika Splita – trajat će dva dana...

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Splita Igor Stanišić iz Hrvatske građanske stranke, na temelju članka 82. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Splita, sazvao je 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Splita za 12. prosinca (petak) i 16. prosinca (utorak) 2025. godine, s početkom u 9 sati.

Na početku sjednice vijećnici će razmotriti izvješće o mirovanju mandata zamjenika vijećnika Lovre Meštrovića te početku mandata njegove zamjene Arisa Zlodre. Predviđeno je i usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća te uobičajena točka "Vijećnička pitanja i odgovori".

U nastavku će se razmatrati prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o kupoprodaji potraživanja i Ugovora o cesiji. Na dnevnom je redu i prijedlog odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Splita, pri čemu je u napomeni navedeno da će materijal za ovu točku biti naknadno dostavljen.

Porezi, turistička pristojba i zabrana radova

Vijeće će odlučivati o prijedlogu odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Splita za 2027. godinu.

Na dnevni red uvršten je i prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2026. godini. Posebna točka odnosi se na prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za investitora Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama iz Zagreba. Riječ je o građenju građevine mješovite namjene (stambeno-poslovne) druge skupine katnosti sa 58 stanova, 2 poslovna prostora i 69 parkirnih mjesta na postojećoj građevnoj čestici 212/1 k.o. Stobreč.

Značajan dio dnevnog reda posvećen je raspolaganju gradskom imovinom. Vijeće će razmatrati prijedlog zaključka o prodaji više katastarskih čestica (8279/6, 8279/14, 8279/18 i 8279/19, odnosno katastarskih čestica 8946/2, 8946/5, 8946/6 i 8946/7), sve u k.o. Split, na predjelu Meje. Predloženi su i zaključci o ukidanju statusa javnog dobra na novoformiranoj čestici zemlje 10024/67 (nastaloj od osnovne čestice 10024/15) te na zemljištu označenom kao čest. zem. 9950/11 k.o. Split, površine 33 četvorna metra.

Nekoliko točaka odnosi se na odricanje od ponude prava prvokupa kulturnog dobra – nekretnina u vlasničkim knjigama označenih različitim katastarskim česticama, s anagrafski naznačenim adresama Tomica stine 9, Teutina 15, Ćulića dvori 2, Kninska 10, Medulićeva 2, Obrov 12, Frane Bulića 2, Andrićeva 1 i Dobrić 4, sve u k.o. Split.

Na sjednici će se odlučivati i o nizu kadrovskih pitanja. Pred vijećem su prijedlozi rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Gospodarskog vijeća, zatim izmjene rješenja o izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja.

Najavljeni su i prijedlozi rješenja o razrješenju i izboru zamjenice predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, razrješenju i izboru članice Odbora za proračun i financije, razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise, kao i razrješenju i izboru zamjenika predsjednika Komisije za urbanizam te razrješenju člana i izboru članice Komisije za suradnju s mladima.

Proračun Grada Splita za 2026. godinu i prateći programi

Jedna od središnjih tema sjednice bit će Prijedlog Proračuna Grada Splita za 2026. godinu s projekcijama za 2027. i 2028. godinu. Uz sam proračun, na odlučivanje dolazi i niz pratećih programa kao što je program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu, program građenja komunalne infrastrukture Grada Splita za 2026. godinu, program građenja objekata društvene namjene Grada Splita za 2026. godinu, program javnih potreba u obrazovanju i tehničkoj kulturi Grada Splita za 2026. godinu, program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2026. godinu, program javnih potreba u kulturi Grada Splita za 2026. godinu, program javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije za 2026. godinu i program javnih potreba u sportu Grada Splita za 2026. godinu.

Konačno i najvažnije, pred vijećem je i prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Splita za 2026. godinu. Dnevni red donosi i sigurnosne teme. Vijeće će razmatrati prijedlog zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Splita u 2025. godini te Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada za 2026. godinu. Predložene su i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2026. do 2030. godine.

U nastavku slijedi Prijedlog Programa javnih potreba Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Split za 2026. godinu te prijedlog zaključka o usvajanju Financijskog plana i programa rada Vatrogasne zajednice Grada Splita za 2026. godinu s projekcijama.

Mladi, političke stranke i koncesije

Na sjednici će se naći i Program rada Savjeta mladih Grada Splita za 2026. godinu, popraćen financijskim planom. Vijeće će odlučivati o prijedlogu odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Splita za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću za 2026. godinu, kao i o Prijedlogu Godišnjeg plana davanja koncesija iz područja komunalnih djelatnosti na području grada Splita za 2026. godinu.

Na dnevnom redu je i prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Sporazuma o suradnji i reguliranju međusobnih odnosa vezano za projekt izgradnje čvora "TTTS" i nerazvrstane ceste TTTS – Žrnovnica. Vijeće će razmatrati prijedlog plana o izmjenama i dopunama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Splita za razdoblje 2024. – 2028. godine.

Posebna točka odnosi se na prijedlog smjernica za postupanje pri rješavanju zahtjeva za korištenje površina javne namjene unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Splita, Zona A, za koju je u napomeni navedeno da će materijal također biti naknadno dostavljen.

Ključni trenutak za Šutu

Na kraju dnevnog reda nalazi se prijedlog zaključka o usvajanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Splita za razdoblje 2025. – 2027. godine. Uz sve navedeno, vijećnici će raspravljati i o Programu rada Gradskog vijeća Grada Splita za 2026. godinu, čime se definira plan rada predstavničkog tijela grada u idućoj godini.

Pred gradonačelnikom Tomislavom Šutom jedan je od politički najvažnijih trenutaka otkako je preuzeo dužnost splitskog poteštata: predstojeće glasanje o proračunu za 2026. godinu pokazat će hoće li "njegov" proračun dobiti potporu većine u Gradskom vijeću i potvrditi stabilnost sadašnje vladajuće konstelacije, ili će otvoriti prostor za nova preslagivanja. Hoće li proračun proći ili ne, pravo je političko pitanje koje dominira uoči 8. sjednice.

U svakom slučaju, već u narednim danima bit će jasnije u kojem će smjeru krenuti politički procesi u podmarjanskom gradu. Podsjetimo, Davor Matijević, bivši SDP-ovac, a danas nezavisni gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita, dao je ultimatum Tomislavu Šuti i vladajućoj većini: svoju podršku proračunu uvjetovao je time da Vlada RH darovnicom Gradu Splitu do donošenja proračuna prenese cijeli prostor Hotela Zagreb kako bi ondje bio uređen dom za umirovljenike, dok je u suprotnom najavio povratak mandata SDP-u.

Vrijedi na kraju naglasiti da bi ruka Davora Matijevića trebala biti ključna pri izglasavanju proračuna za 2026. godinu te bi time Tomislav Šuta (vjerojatno) ušao u nešto mirnije političko razdoblje, barem što se tiče većine u Gradskom vijeću Grada Splita. Hoće li se to doista i dogoditi, saznat ćemo za nekoliko dana…