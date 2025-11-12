Matijević: "Ako Vlada RH darovnicom da Gradu Splitu cijeli prostor Hotela Zagreb do proračuna kako bi postao dom za umirovljenike, ja ću podržati proračun"

Tijekom 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita vodila se opširna i napeta rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna proračuna Grada Splita za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, kao i o Prijedlogu odluke o IV. izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Splita za 2025. godinu.

Dadić: "Bez rebalansa nema plaća za Promet Split, projekti se zaustavljaju"

Pročelnica Upravnog odjela za ekonomske poslove Grada Splita Olenka Dadić istaknula je kako je rebalans nužan kako bi se podmirile obveze prema gradskoj tvrtki Promet Split, ali i osigurao nastavak pojedinih projekata. "Sredstva prilikom potpisivanja određenih ugovora nisu bila osigurana, a sada moramo osigurati dodatna 3 milijuna eura kako bi se isplatile plaće gradskoj tvrtki Promet Split", kazala je Dadić.

Naglasila je i kako se projekti financirani iz fonda Europske investicijske banke nisu razvijali očekivanom dinamikom: "Nadalje, projekti se nisu razvijali u onom opsegu u kojem se očekivalo, a bili su financirani iz fonda Europske investicijske banke. Niti jedan projekt nije iz ove vlasti, već iz prosinca prošle godine."

Dadić je upozorila da će odbijanje rebalansa imati izravne posljedice: "Neizglasavanjem ovog rebalansa, koji je stručna služba željela, neće se moći proslijediti novac kako bi se nadomjestile plaće u Prometu Split, a i neki projekti će se dodatno zaustaviti."

Vijećnica HGS-a Lidija Bekavac poručila je kako u političkim kuloarima kruže informacije da rebalans proračuna neće biti izglasan te je odgovornost prebacila na bivšu vlast. "U kuloarima se govori da rebalans proračuna neće proći. Neka javnosr zna, nećete dobiti plaće jer su Puljak i ekipa formirali ovakav proračun, a sada ne žele dignuti ruku za rebalans koji sve to spašava", naglasila je Bekavac.

Istaknula je i dodatne troškove povezane s gradskim projektima: "Trebali su se pokriti dodatni troškovi za tvrtku Žnjan. Vidjeli smo da Grad Split traži suglasnost za garažu na Sućidru", dodala je.

"Šuta nema većinu i pokušava nas ucijeniti"

Vijećnik Centra Igor Skoko ocijenio je da je riječ o rebalansu proračuna koji je pripremila aktualna vlast gradonačelnika Tomislava Šute. "Ovo je drugi rebalans proračuna u mandatu gradonačelnika Šute, znači, mi radimo rebalans njegovog proračuna", rekao je Skoko.

Ustvrdio je kako gradonačelnik nema većinu u Vijeću: "Gospodin Šuta i očito nema većinu za proračun i sada nas pokušava ucijeniti. To mu se neće dogoditi. Sve ove ostale priče su nespotrebne."

Povukao je paralelu s ranijim razdobljem smjene vlasti: "Slična situacija je nas dočekala nakon što je HDZ-ov Andro Krstulović Opara otišao, a Ivica Puljak došao na gradonačelničko mjesto."

Poručio je i kako stranka Centar ne pristaje na pritiske: "Nije vam uredu plašiti nas iz stranke Centar, a ako vi ne možete doći do većine, ako ne možete se dogoviriti sa vašim partnerima, to nije naš problem", zaključio je Skoko.

"Minus od 11 milijuna eura nije dobro stanje

Na Skokine izjave ponovno je reagirala Lidija Bekavac iz HGS-a, poručivši da stanje gradskih financija nije nimalo dobro. "Ako vi smatrate da je minus od 11 milijuna eura da je to dobro stanje, onda vi neshvaćate što je dobro, a što nije."

Podsjetila je i na raniji rebalans: "Prošli rebalans je bio samo kozmetički, i prošli rebalans je bio zbog vašeg ranijeg proračuna."

Bekavac je naglasila i konkretne posljedice mogućeg odbijanja aktualnog rebalansa: "Ništa se značajno neće dogoditi, jedino se neće moći isplatiti oko 12 milijuna eura što je obveza zbog kolektivnog ugovora, a to je vaša vlast potpisala", zaključila je.

"Nećemo davati podršku vlasti"

Marijana Puljak iz Centra rekla je da je ovaj rebalans proračuna odgovornost vladajuće većine. Poručila je gradonačelniku Tomislavu Šuti da otvoreno kaže da nema većinu."Imajte hrabrosti i recite: idemo na izbore! Tako je napravio bivši gradonačelnik Ivica Puljak. Ovo je politička ucjena bez presedana. Ovo nije samo financijski i stručni dokument, ovo je i politički dokument. Nećemo davati podršku vlasti, pa tako ni rebalansu proračuna. Split je bio dobar primjer, a neka Šuta otvoreno kaže da nema većinu", naglasila je Puljak.

Na samom kraju rasprave zanimljiv istup imali su nezavisni vijećnici i bivši SDP-ovci Katarina Prnjak i Davor Matijević.

"Kolege koje čine oporbeni blok su u apsolutnom pravu, rebalans proračuna je politički dokument. Trenutačno ne vidim ni jedan razlog zbog kojeg bi podigao ruku i podržao rebalans. Ova gradska vlast nema 16 ruku, ako mi što nije promaklo, što znači da rebalans neće proći, kao vjerojatno i proračun za mjesec dana. Kao netko tko je 17 godina bio član SDP-a, ne mogu podržati proračun HDZ-ovog gradonačelnika, to bi značilo političko samoubojstvo i to ni jedan amandman ne može ispraviti. Nalazim se između dva loša izbora: s jedne strane izbor da podržimo većinu kojoj apsolutno ni po čemu ne pripadate ili da izazovemo nove izbore. Ja vam danas nudim jednu transparentnu ponudu, bez ikakvih dogovora iza zatvorenih vrata - ako Vlada RH darovnicom da Gradu Splitu cijeli prostor Hotela Zagreb do proračuna kako bi postao dom za umirovljenike, ja ću podržati proračun. Ako to ne učine, vraćam svoj mandat SDP-u pa neka oni odluče kako će i što će, ali bez mene jer ne želim više sudjelovati u prepucavanjima", rekao je Davor Matijević.

Katarina Prnjak je kazala da ova vlast nema njezinu podršku: "Ne glasa se o brojkama, nego o povjerenju, a ova vlast nema moju podršku. Neću podržati rebalans. Ako ste uočili neke nepravilnosti, morali ste o tome obavijestiti institucije, a ne medije. Ovo više podsjeća na politikanstvo. Ako je netko prekršio zakon, onda ga prijavite i prestanite kukati", poručila je Katarina Prnjak Šuti.